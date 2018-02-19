На территории Красного моря когда-то жили динозавры

На территории Красного моря когда-то жили динозавры

Египетские ученые считают, что в Красном море могут быть останки древних динозавров. Они обнаружили в водоеме фосфат кальция. Это вещество указывает на присутствие древних останков. Такая закономерность не раз уже подтверждалась в прошлом, информирует supreme2.ru.

Данную информацию прокомментировал руководитель отдела охраны природы министерства сельского хозяйства Египта Ахмед Салама. Он рассказал о том, что фосфат кальция действительно обнаружен в Красном море. Это значит, что здесь будут искать останки древних ящеров. Раннее такие поиски были успешными.

Если динозавров найдут в Красном море, это будет значить, что в прошлом между Африкой и Европой был мост, по которому могло происходить расселение живых существ. Скорее всего, это было миллионы лет тому назад.

Для того, чтобы извлечь останки ящеров со дна Красного моря, нужно много ресурсов. Ученые все же решили взяться за эту сложную задачу. Уже скоро они приступят к ее реализации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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