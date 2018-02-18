Роботам не удастся забрать у людей работу

Роботам не удастся забрать у людей работу

Давным давно ведутся разговоры о том, что роботы отбирают у людей работу. Особенно часто идут предостережения о том, что в скором будущем машины полностью заменят людей, и последним не будет где трудоустроиться, чтобы прожить. Генеральный директор компании Jobcase Фред Гоффа развеял такие страшилки. Он заявил, что ничего подобного не произойдет. Наоборот, использование роботов позволит создать новые рабочие места для людей. Количество вакансий увеличится уже в 2020 году, информирует supreme2.ru.

По словам Гоффа, алгоритмы использования искусственного интеллекта предполагают, что роботы все равно будут требовать человеческой помощи. Появятся новые профессии. В их число войдут такие специальности, как наладчики, проектировщики роботов, программисты. Все они существуют и сейчас, но в малом количестве. В будущем объемы использования роботов увеличатся в несколько раз. Появится необходимость и в обслуживании технических средств. Все это приведет к тому, что безработица не только не увеличится, но даже снизится. Уже сейчас ведутся первые прогнозы на этот счет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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