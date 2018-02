SpaceX дважды перенесла запуск Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

Компания SpaceX Илона Маска планировала 17 февраля произвести запуск ракеты Falcon 9 с двумя тестовыми спутниками для раздачи интернета — Microsat 2a и Microsat 2b. На орбиту также должны доставить испанский спутник PAZ. Правда, сначала запуск перенесли на 18 февраля, а теперь на 21 февраля, пишут AIN.UA .

Now targeting February 18 launch of PAZ from SLC-4E to allow for additional time for pre-launch systems checks. Falcon 9 and payload remain healthy.