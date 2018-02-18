Украинский математик получил премию Вольфа в размере $100 тысяч

Премия Вольфа считается второй по престижности в области математики.

Украинскому ученому Владимиру Дринфельду присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике. Ученый достиг выдающихся результатов в укреплении связей между математикой и физикой. Об этом сообщает пресс-служба НАН Украины.

Награда присуждена за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности теории струн. Украинский математик проводил исследования в соавторстве с еще одним ученым - Александером Бейлинсоном. Исследователи работают в Университете Чикаго. Дринфельд является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины.

Премия включает денежную сумму в размере 100 тысяч долларов. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки. Премия Вольфа является второй по престижности после медали Филдса в области математики. Награду будет вручать президент Израиля Реувен Ривлин в Иерусалиме.

Владимир Дринфельд родился 14 февраля 1954 в Харькове, долгое время работал в Физико-техническом институте низких температур имени Веркина. Результаты его исследований легли в основу новых разделов современной математической науки - теории модулей Дринфельда и теории квантовых групп. В 1990 году математик получил за них Филдсовскую медаль.

За 40 лет существования премию Вольфа получили 329 ученых со всего мира.

Напомним, ранее украинский математик Марина Вязовская получила престижную премию Салема за то, что "решила задачу, над которой ученые работали несколько веков".