Разлив нефти в Арктике сложнее всего ликвидировать
Ученые из Норвегии ведут масштабное исследование Арктики. В частности, их интересует, как местная экосистема отреагирует на разлив нефти, как возможно будет ликвидировать такую аварию. выводы пока что не очень радостные. Как было сказано учеными, в данном регионе ликвидация нефтяных разливов будет происходить сложнее всего, информирует supreme2.ru.
Специалисты объяснили, что всему причина — большое количество льда. Он соленый, что определяет его структуру. Лед в Арктике пористый, сквозь него легко проходит вода и пузырьки воздуха. Пройдет без проблем и нефть. При разливе она просто впитается в поры льда. Ликвидировать ее в таком случае будет очень сложно.
Сейчас специалисты проводят 3Д-моделирование ситуации. Они пробуют определить, насколько глубоко нефть может проникнуть в лед. Также важно узнать, что с ней произойдет, если лед растает. Как в таком случае можно будет ликвидировать разлив. Все эти вопросы будут еще прорабатываться, пока не будут найдены оптимальные способы решения вероятных проблем.
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