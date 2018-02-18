Ученые рассказали, чем люди будут болеть в будущем

Ученые рассказали, чем люди будут болеть в будущем

Всемирная организация здравоохранения провела работу по определению заболеваний, от которых, скорее всего,люди будут страдать в будущем. Конечно, сделанные выводы не точные. Они отражают лишь вероятную картину. На основе сделанных выводов был составлен список недугов, информирует supreme2.ru.

В прошлом человечество косило множество инфекций. Сейчас большинство из них либо ушли в прошлое, либо встречаются очень редко. В то же время возникает риск появления других инфекционных болезней, ведь экосистемы так устроены, что определенная ниша не может долго оставаться свободной.

По мнению представителей ВООЗ, больше всего в будущем человечеству будут угрожать вирусы Зика и Эболы. Эти недуги уже сейчас поражают большое количество людей. В будущем инфекция может распространиться по всей планете.

Также в списке будущих глобальных инфекций такие, как лихорадка Ласса, MERS, SARS, вирус Нипа и лихорадка Рифт-Валли. Отдельно был упомянут грипп. Этот вирус известен своей мутагенностью. Возможно, в будущем он приобретет очень опасные формы.

Также внимание был уделено новым патогенам, которые развиваются с каждым годом. Эти болезни еще даже не получили названия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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