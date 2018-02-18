Ученые не нашли источника магмы в Йеллоустоуне

Ученые не нашли источника магмы в Йеллоустоуне

Американские ученые снова провели исследования Йеллоустоунского вулкана. Они сделали компьютерное проектирование объекта. Для этого было использовано очень мощное устройство. Сделанные просчеты показали реальную картину. Она удивила многих ученых. На Йеллоустоун начали смотреть по-другому, информирует supreme2.ru.

В частности, удалось узнать, что проход к плюму вулкана завален тектонической плитой Фараллон. Таким образом, через него не может прорваться лава. Раннее считалось, что проход завалило после последнего извержения Йеллоустоуна. Но, как оказалось, это произошло раньше. Получается, даже после того, как плюм был закрыт объект извергался. Значит, лава поступала иным путем. Но каким? Ученых очень взволновала эта информация. Ведь если Йеллоустоун может извергаться при заваленном плюме, то это произойдет в любую минуту. Каким-то образом, предсказать событие ученые не могут.

Раннее уже неоднократно сообщалось, что извержение супервулкана Йеллоустоуна грозит Земле новым Ледниковым периодом, ведь дым и сажа, образующиеся в процессе катаклизма, плотно закроют планету от Солнца.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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