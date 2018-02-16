ООН предупредила о росте числа конфликтов на фоне изменений климата

Программа ООН по окружающей среде подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией.

ООН предупредила о росте числа конфликтов на фоне изменений климата

Координатор программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Махир Алиев заявил, что последствия глобальных изменений климата, а также другие экологические проблемы все чаще в последнее время становятся катализатором конфликтных ситуаций.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"В огромном количестве современных конфликтов так или иначе прослеживается экологическая составляющая", - подчеркнул эксперт в интервью, посвященному вопросам безопасности, которые будут рассматриваться на Мюнхенской конференции в Германии.

По словам Алиева, с изменением климата население на определенных территориях земного шара не сможет проживать на этих землях и вынуждено будет искать более приемлемые для себя условия.

"При этом неизбежно возникают такие вопросы, как "климатическая миграция", столкновение пришлого населения с местным и так далее. Отсюда вытекает целый ряд последствий, которые напрямую воздействуют на вопросы безопасности: вопрос водных ресурсов, вопрос истощения и разнообразия сельскохозяйственных возможностей", - пояснил эксперт.

Для того, чтобы противостоять этой тенденции, ЮНЕП подписала соглашение о сотрудничестве с Мюнхенской конференцией. Как отметили в ООН, это, по крайней мере, позволит взглянуть на вопросы обеспечения безопасности с учетом экологической составляющей.


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