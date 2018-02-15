Ученые просчитали дальнейшую судьбу отправленного в космос автомобиля Маска

Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет.

Ученые просчитали дальнейшую судьбу отправленного в космос автомобиля Маска

Чешские и канадские исследователи выяснили, что автомобиль Tesla, запущенный в космос 6 февраля ракетой-носителем Falcon Heavy, имеет шестипроцентный шанс вернуться обратно на Землю в предстоящие несколько миллионов лет.

Как сообщает Медуза, вероятность столкнуться с Венерой у Tesla чуть меньше - 2,5%.

Исследователи создали и проанализировали 240 компьютерных симуляций, чтобы понять, как будет автомобиль перемещаться в космосе следующие 3,5 миллиона лет.

Как рассказал астрофизик Ханно Рейн из Университета Торонто, у ученых было два предположения: автомобиль останется рядом с планетами земной группы (Земля, Марс, Венера, Меркурий) или под влиянием гравитации Юпитера отправится во внешнюю область Солнечной системы.

По расчетам Рейна, Tesla будет пролетать около Земли примерно каждые 30 лет. Исследователи подчеркивают, что, если автомобиль врежется в Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в атмосфере.

6 февраля компания SpaceX Илона Маска впервые запустила тяжелую ракету Falcon Heavy. Единственным грузом был Tesla Roadster Маска, за рулем которой сидел манекен в скафандре SpaceX. По плану автомобиль должен был выйти на орбиту между Землей и Марсом, но в итоге он направился в зону пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

9 февраля, отправленный в космос электромобиль главы американской компании SpaceX Илона Маска был внесен в базу космических кораблей и объектов Солнечной системы Лаборатории реактивного движения NASA.

Днем раньше электромобиль Маска официально был добавлен в каталог космических спутников.

Трансляцию пуска посмотрели в прямом эфире 2,3 миллиона человек.


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