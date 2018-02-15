В Китае начнут клинические испытания генной терапии рака

Рак легкого

Одним из самых перспективных методов борьбы с онкологическими болезнями считается терапия иммунными клетками.

Клетки пациента извлекаются, модифицируются для уничтожения рака и вводятся обратно в организм.

Малоизвестная китайская компания GenScript Biotech неожиданно вошла в число лидеров этого рынка. Об успехе фирмы рассказывает Bloomberg.

GenScript — одна из первых в Китае компаний, использующих метод генной терапии рака, известный как CAR-T. В июне GenScript сообщила о положительных результатах ранних экспериментов с участием 35 пациентов с раком крови: 30 из них продемонстрировали двухмесячную ремиссию. Эта новость вызвала шестикратный рост акций компании в течение полугода.

Аналитики отмечают, что вести подобный бизнес в Поднебесной в наше время проще, чем в США. Китайские биотехнологические компании получают щедрое финансирование и поощрение со стороны правительства. При этом их технологии в основном копируют западные.

В настоящее время GenScript ожидает разрешения китайских регуляторов на официальные клинические испытания. Этот эксперимент станет первым в своем роде на территории Китая. Препарат должен появиться в продаже к концу 2020 года, но, возможно, это произойдет раньше.

Источник: hightech.fm


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?
SpaceX начинает запускать первые спутники, которые обеспечат интернетом всю планетуSpaceX начинает запускать первые спутники, которые обеспечат интернетом всю планету
Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионитьЖурналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить
Тяжелая ракета NASA будет стоить в 10 раз дороже ракеты SpaceXТяжелая ракета NASA будет стоить в 10 раз дороже ракеты SpaceX
Остров в Тихом океане стал больше не смотря на повышение уровня Мирового океанаОстров в Тихом океане стал больше не смотря на повышение уровня Мирового океана
Блок рекламы


Похожие новости
Полицейские в Китае начали ловить преступников с помощью умных очковПолицейские в Китае начали ловить преступников с помощью умных очков
Химиотерапия при лечении рака может отойти в прошлоеХимиотерапия при лечении рака может отойти в прошлое
Уже через 30 лет начнут появляться первые марсианские городаУже через 30 лет начнут появляться первые марсианские города
Ученые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу кровиУченые создали тест, диагностирующий восемь видов рака по анализу крови
В Китае обнаружили динозавра юрского периода с радужным оперениемВ Китае обнаружили динозавра юрского периода с радужным оперением
В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)В Китае построили самый большой в мире очиститель воздуха (ФОТО)
Генетическая терапия рака увеличит социальное неравенствоГенетическая терапия рака увеличит социальное неравенство
Ракета-носитель взорвалась в КитаеРакета-носитель взорвалась в Китае
Ген BRCA не влияет на выживаемость после рака молочной железыГен BRCA не влияет на выживаемость после рака молочной железы
Украинский ракетный комплекс «Гром-2» готов к полевым испытаниямУкраинский ракетный комплекс «Гром-2» готов к полевым испытаниям
Последние новости
Подгружаем последние новости