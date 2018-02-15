В Китае начнут клинические испытания генной терапии рака

Одним из самых перспективных методов борьбы с онкологическими болезнями считается терапия иммунными клетками.

Клетки пациента извлекаются, модифицируются для уничтожения рака и вводятся обратно в организм.

Малоизвестная китайская компания GenScript Biotech неожиданно вошла в число лидеров этого рынка. Об успехе фирмы рассказывает Bloomberg.

GenScript — одна из первых в Китае компаний, использующих метод генной терапии рака, известный как CAR-T. В июне GenScript сообщила о положительных результатах ранних экспериментов с участием 35 пациентов с раком крови: 30 из них продемонстрировали двухмесячную ремиссию. Эта новость вызвала шестикратный рост акций компании в течение полугода.

Аналитики отмечают, что вести подобный бизнес в Поднебесной в наше время проще, чем в США . Китайские биотехнологические компании получают щедрое финансирование и поощрение со стороны правительства. При этом их технологии в основном копируют западные.

В настоящее время GenScript ожидает разрешения китайских регуляторов на официальные клинические испытания. Этот эксперимент станет первым в своем роде на территории Китая. Препарат должен появиться в продаже к концу 2020 года, но, возможно, это произойдет раньше.