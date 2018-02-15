В Китае начнут клинические испытания генной терапии рака
Одним из самых перспективных методов борьбы с онкологическими болезнями считается терапия иммунными клетками.
Клетки пациента извлекаются, модифицируются для уничтожения рака и вводятся обратно в организм.
Малоизвестная китайская компания GenScript Biotech неожиданно вошла в число лидеров этого рынка. Об успехе фирмы рассказывает Bloomberg.
GenScript — одна из первых в Китае компаний, использующих метод генной терапии рака, известный как CAR-T. В июне GenScript сообщила о положительных результатах ранних экспериментов с участием 35 пациентов с раком крови: 30 из них продемонстрировали двухмесячную ремиссию. Эта новость вызвала шестикратный рост акций компании в течение полугода.
Аналитики отмечают, что вести подобный бизнес в Поднебесной в наше время проще, чем в США. Китайские биотехнологические компании получают щедрое финансирование и поощрение со стороны правительства. При этом их технологии в основном копируют западные.
В настоящее время GenScript ожидает разрешения китайских регуляторов на официальные клинические испытания. Этот эксперимент станет первым в своем роде на территории Китая. Препарат должен появиться в продаже к концу 2020 года, но, возможно, это произойдет раньше.
Источник:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.02.2018 20:22