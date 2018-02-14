Крошечные роботы учатся перемещаться в разных условиях
Крошечные роботы в один день совершат фантастические путешествия в наших телах. А сейчас им нужно будет научиться справляться со многими «препятствиями».
Инженеры из Университета Пердью разработали новый магнитный мини-робот под названием microTUM. Он способен перемещается в разных условиях, — отметил источник.
«Робототехника на микро- и наномасштабном уровне представляет собой один из новых рубежей в интеллектуальных системах автоматизации», — рассказал Дэвид Каппелли, соавтор исследования, описывающего TUM.
«В частности, мобильные микророботы в последнее время стали жизнеспособными кандидатами на биомедицинские применения. Целенаправленная доставка лекарств является одним из ключевых применений этих нано- и микророботов», — добавил он.
Но человеческий организм — это разнообразная и враждебная среда для робота. Перемещение через него – настоящий вызов.
Фрикционные силы в микроскопическом масштабе могут затруднить движение микробота, а биологические жидкости также усиливают сопротивление.
Поэтому ученые в данное время направили все усилия на усовершенствование ботов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
14.02.2018 20:21