Крошечные роботы учатся перемещаться в разных условиях

Крошечные роботы в один день совершат фантастические путешествия в наших телах. А сейчас им нужно будет научиться справляться со многими «препятствиями».

Инженеры из Университета Пердью разработали новый магнитный мини-робот под названием microTUM. Он способен перемещается в разных условиях, — отметил источник.

«Робототехника на микро- и наномасштабном уровне представляет собой один из новых рубежей в интеллектуальных системах автоматизации», — рассказал Дэвид Каппелли, соавтор исследования, описывающего TUM.

«В частности, мобильные микророботы в последнее время стали жизнеспособными кандидатами на биомедицинские применения. Целенаправленная доставка лекарств является одним из ключевых применений этих нано- и микророботов», — добавил он.

Но человеческий организм — это разнообразная и враждебная среда для робота. Перемещение через него – настоящий вызов.

Фрикционные силы в микроскопическом масштабе могут затруднить движение микробота, а биологические жидкости также усиливают сопротивление.

Поэтому ученые в данное время направили все усилия на усовершенствование ботов.