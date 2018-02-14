Новые запуски и конкуренция. Какие у SpaceX планы на 2018-й год
Дальнейшие запуски Falcon Heavy
Следующий пуск Falcon Heavy будет уже не проверкой на работоспособность, а полноценным коммерческим проектом. Сроки нового старта, традиционно, очерчены туманно. Но основатель SpaceX заявляет, что это будут примерно «3-6 месяцев», пишут AIN.UA.
Ситуацию определяют два ключевых фактора: скорость изготовления центральной секции ракеты-носителя, а также запросы потенциальных покупателей. Боковые ускорители достаточно просты в производстве, поскольку идентичны таковым в Falcon 9, их просто снабжают носовыми «колпаками» для предотвращения повреждений. С центральным блоком (именно он разбился в Атлантическом океане из-за сбоя в работе химических зажигателей) все сложнее. Основа для его изготовления — ускоритель Falcon 9, корпус которого подвергают модификациям для увеличения полезной нагрузки. Маск говорит, что именно от темпов производства все и зависит:
Мы действительно можем в довольно быстром темпе делать Falcon Heavy. Каким бы ни был спрос, мы сможем его удовлетворить.
Благодаря уникальным характеристикам Heavy Маск считает, что отсутствия спроса бояться не стоит. Сейчас крупнейшая ракета-носитель от SpaceX вдвое превосходит ближайшего конкурента по грузоподъемности, детище совместного предприятия компаний Boeing и Lockheed Martin, ракету Delta 4 Heavy. Та может выводить на низкую орбиту до 29 тонн, при стоимости пуска от $300 млн до $500 млн. Маск же обещает сделать Heavy гораздо доступнее — при грузоподъемности в 64 тонны пуск ракеты-носителя, в случае возврата всех трех ускорителей в целостности, должен обходиться в $90-$150 млн.
Однако за семь лет разработки на Heavy потратили $500 млн, поэтому чем быстрее она начнет осуществлять пуски, тем быстрее снимет финансовую нагрузку с нынешней «рабочей лошадки» — ракеты Falcon 9, прошедшей несколько модификаций. Последняя называется Block 5 и почти втрое превосходит по мощности дебютную версию.
Первым коммерческим грузом Heavy должен стать телекоммуникационный спутник Arabsat 6A для саудовской телекоммуникационной компании. Следом ракета-носитель будет использована для доставки грузов по заказу ВВС США — SpaceX поучаствует во втором этапе программы Space Test. На орбиту планируют отправить кластер из шести спутников COSMIC-2, а также проект управляемого солнечного паруса LightSail 2, несколько наноспутников и космические часы Deep Space Atomic Clock. Затем ракета-рекордсмен должна вывести на орбиту спутники компаний Viasat и Inmarsat.
Долгосрочная цель Маска — пройти сертификацию Военно-воздушных сил для доставки специализированных спутников. Ракета Falcon 9 добилась такого статуса только после 8 лет эксплуатации — в 2017 году. Да и тогда первый пуск оказался не вполне удачным — находившийся на борту секретный спутник Zuma пропал без вести. Маск уверяет, что эта ситуация не имеет отношения к самой ракете-носителю, в которой все сработало правильно.
Как бы там ни было, Falcon Heavy потребуется совершить от 2 до 14 успешных пусков для подтверждения надежности. Пока этого не произошло, основатель SpaceX уже начал зачищать публичное поле от конкурентов — недавно миллиардер вступил в Twitter-спор с инженером Дагом Эллисоном, сотрудником Лаборатории реактивного движения. Илона возмутили графики, на которых указывалось, что Delta 4 Heavy может в определенных условиях сравниться по производительности с Falcon Heavy. Вскоре к дискуссии присоединился глава United Launch Alliance Тори Бруно. Он указал, что Delta 4 Heavy обходится в $350 млн за пуск, а не в «более $400 млн».
Hey @elonmusk , congrats again your heavy launch. Clarification: Delta IV Heavy goes for about $350M. That’s current and future, after the retirement of both Delta IV Medium and Delta II. She also brings unique capabilities, At least until we bring Vulcan on line.
Правда, эксперты подсказывают, что Маску все таки стоит напирать на надежность — когда спутники стоят от $500 млн до $1 млрд и больше, дешевле обойдется перестраховка в виде надежной ракеты-носителя.
Big Falcon Rocket (BFR)
Нашумевший проект ракеты, которая должна помочь человечеству колонизировать Марс, тоже не стоит на месте. Ранее глава SpaceX уже говорил, что компания вкладывает все возможные силы в разработку этого проекта — после реализации, BFR затмит Falcon 9 и Falcon Heavy. Обновленные комментарии Маска звучат еще увереннее.
По его словам, SpaceX рассматривает вероятность того, что им вообще не придется тестировать запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с Falcon Heavy, а сразу использовать BFR. При этом планы по доставке астронавтов на МКС при помощи Falcon 9 сохраняются. BFR может заменить Heavy в проекте по отправке двух космических туристов к Луне, который Маск анонсировал еще в феврале 2017 года. Это удобно еще и в вопросе сертификации, поскольку тогда Heavy не придется проходить длительную процедуру проверки на пригодность для такого рода пусков.
Оптимальные сроки для проведения первых тестов BFR — 2019 год. Пробные запуски (как и в случае с Falcon 9, ракета будет подыматься на несколько сотен метров) проведут на недостроенном пока полигоне SpaceX в техасском Бронсонвилле. Маск объясняет такую географию просто — там у компании достаточно земли, чтобы ракета могла взорваться максимально безопасно. Орбитальных тестов BFR не стоит ждать ранее ближайших трех-четырех лет. Правда, как и всегда в космической индустрии, не стоит относиться к этим дедлайнам слишком строго.
Мы посмотрим, как идет разработка BFR. Если все займет дольше, чем мы ожидали, тогда вернемся к идее отправить Crew Dragon на Falcon Heavy вокруг Луны и, возможно, будем делать другие пилотируемые проекты на Falcon Heavy.
Однако для начала Dragon все равно будут тестировать на привычном «фальконе» — стандартной уже Falcon 9. Первая проба, с пустой капсулой, запланирована на 2018 год. Если не возникнет осложнений, астронавты смогут подняться в космос на Falcon 9 до конца года. И хотя недавний отчет Счетной Палаты США предсказывает, что SpaceX не получит от NASA нужных разрешений даже до конца 2019-го, официального переноса сроков еще не было.
Марс, Луна и деньги
Несмотря на поток актуальных задач, перед SpaceX и лично Илоном Маском по-прежнему лежат много концептуальных проблем. Миллиардер все еще не уточняет своих планов по строительству лунных или марсианских баз (они существуют только в виде рендеров), умалчивает насчет того, как доставить людей до Красной планеты, не погубив от радиационного излучения, а также оставляет без ответа главный вопрос: «За какие деньги можно осуществить такой проект?».
К тому же Маску придется ориентироваться на политическую повестку Америки — согласно недавнему указу Дональда Трампа, вместо МКС новой стратегической целью США станет Луна. Свою секцию на станции США планирует сдавать в аренду частному бизнесу. Такая перемена наверняка отразится и на SpaceX, ведь ее крупнейший деловой партнер с момента основания — NASA.
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