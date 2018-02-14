Новые запуски и конкуренция. Какие у SpaceX планы на 2018-й год

Дальнейшие запуски Falcon Heavy

Следующий пуск Falcon Heavy будет уже не проверкой на работоспособность, а полноценным коммерческим проектом. Сроки нового старта, традиционно, очерчены туманно. Но основатель SpaceX заявляет, что это будут примерно «3-6 месяцев», пишут AIN.UA .

Ситуацию определяют два ключевых фактора: скорость изготовления центральной секции ракеты-носителя, а также запросы потенциальных покупателей. Боковые ускорители достаточно просты в производстве, поскольку идентичны таковым в Falcon 9, их просто снабжают носовыми «колпаками» для предотвращения повреждений. С центральным блоком (именно он разбился в Атлантическом океане из-за сбоя в работе химических зажигателей) все сложнее. Основа для его изготовления — ускоритель Falcon 9, корпус которого подвергают модификациям для увеличения полезной нагрузки. Маск говорит, что именно от темпов производства все и зависит:

Мы действительно можем в довольно быстром темпе делать Falcon Heavy. Каким бы ни был спрос, мы сможем его удовлетворить.

Благодаря уникальным характеристикам Heavy Маск считает, что отсутствия спроса бояться не стоит. Сейчас крупнейшая ракета-носитель от SpaceX вдвое превосходит ближайшего конкурента по грузоподъемности, детище совместного предприятия компаний Boeing и Lockheed Martin, ракету Delta 4 Heavy. Та может выводить на низкую орбиту до 29 тонн, при стоимости пуска от $300 млн до $500 млн. Маск же обещает сделать Heavy гораздо доступнее — при грузоподъемности в 64 тонны пуск ракеты-носителя, в случае возврата всех трех ускорителей в целостности, должен обходиться в $90-$150 млн.

Однако за семь лет разработки на Heavy потратили $500 млн, поэтому чем быстрее она начнет осуществлять пуски, тем быстрее снимет финансовую нагрузку с нынешней «рабочей лошадки» — ракеты Falcon 9, прошедшей несколько модификаций. Последняя называется Block 5 и почти втрое превосходит по мощности дебютную версию.

Первым коммерческим грузом Heavy должен стать телекоммуникационный спутник Arabsat 6A для саудовской телекоммуникационной компании. Следом ракета-носитель будет использована для доставки грузов по заказу ВВС США — SpaceX поучаствует во втором этапе программы Space Test. На орбиту планируют отправить кластер из шести спутников COSMIC-2, а также проект управляемого солнечного паруса LightSail 2, несколько наноспутников и космические часы Deep Space Atomic Clock. Затем ракета-рекордсмен должна вывести на орбиту спутники компаний Viasat и Inmarsat.

Долгосрочная цель Маска — пройти сертификацию Военно-воздушных сил для доставки специализированных спутников. Ракета Falcon 9 добилась такого статуса только после 8 лет эксплуатации — в 2017 году. Да и тогда первый пуск оказался не вполне удачным — находившийся на борту секретный спутник Zuma пропал без вести. Маск уверяет, что эта ситуация не имеет отношения к самой ракете-носителю, в которой все сработало правильно.

Как бы там ни было, Falcon Heavy потребуется совершить от 2 до 14 успешных пусков для подтверждения надежности. Пока этого не произошло, основатель SpaceX уже начал зачищать публичное поле от конкурентов — недавно миллиардер вступил в Twitter-спор с инженером Дагом Эллисоном, сотрудником Лаборатории реактивного движения. Илона возмутили графики, на которых указывалось, что Delta 4 Heavy может в определенных условиях сравниться по производительности с Falcon Heavy. Вскоре к дискуссии присоединился глава United Launch Alliance Тори Бруно. Он указал, что Delta 4 Heavy обходится в $350 млн за пуск, а не в «более $400 млн».

Hey @elonmusk , congrats again your heavy launch. Clarification: Delta IV Heavy goes for about $350M. That’s current and future, after the retirement of both Delta IV Medium and Delta II. She also brings unique capabilities, At least until we bring Vulcan on line. — Tory Bruno (@torybruno) February 12, 2018

Правда, эксперты подсказывают, что Маску все таки стоит напирать на надежность — когда спутники стоят от $500 млн до $1 млрд и больше, дешевле обойдется перестраховка в виде надежной ракеты-носителя.

Big Falcon Rocket (BFR)

Нашумевший проект ракеты, которая должна помочь человечеству колонизировать Марс, тоже не стоит на месте. Ранее глава SpaceX уже говорил, что компания вкладывает все возможные силы в разработку этого проекта — после реализации, BFR затмит Falcon 9 и Falcon Heavy. Обновленные комментарии Маска звучат еще увереннее.

По его словам, SpaceX рассматривает вероятность того, что им вообще не придется тестировать запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с Falcon Heavy, а сразу использовать BFR. При этом планы по доставке астронавтов на МКС при помощи Falcon 9 сохраняются. BFR может заменить Heavy в проекте по отправке двух космических туристов к Луне, который Маск анонсировал еще в феврале 2017 года. Это удобно еще и в вопросе сертификации, поскольку тогда Heavy не придется проходить длительную процедуру проверки на пригодность для такого рода пусков.

Оптимальные сроки для проведения первых тестов BFR — 2019 год. Пробные запуски (как и в случае с Falcon 9, ракета будет подыматься на несколько сотен метров) проведут на недостроенном пока полигоне SpaceX в техасском Бронсонвилле. Маск объясняет такую географию просто — там у компании достаточно земли, чтобы ракета могла взорваться максимально безопасно. Орбитальных тестов BFR не стоит ждать ранее ближайших трех-четырех лет. Правда, как и всегда в космической индустрии, не стоит относиться к этим дедлайнам слишком строго.

Мы посмотрим, как идет разработка BFR. Если все займет дольше, чем мы ожидали, тогда вернемся к идее отправить Crew Dragon на Falcon Heavy вокруг Луны и, возможно, будем делать другие пилотируемые проекты на Falcon Heavy.

Однако для начала Dragon все равно будут тестировать на привычном «фальконе» — стандартной уже Falcon 9. Первая проба, с пустой капсулой, запланирована на 2018 год. Если не возникнет осложнений, астронавты смогут подняться в космос на Falcon 9 до конца года. И хотя недавний отчет Счетной Палаты США предсказывает, что SpaceX не получит от NASA нужных разрешений даже до конца 2019-го, официального переноса сроков еще не было.

Марс, Луна и деньги

Несмотря на поток актуальных задач, перед SpaceX и лично Илоном Маском по-прежнему лежат много концептуальных проблем. Миллиардер все еще не уточняет своих планов по строительству лунных или марсианских баз (они существуют только в виде рендеров), умалчивает насчет того, как доставить людей до Красной планеты, не погубив от радиационного излучения, а также оставляет без ответа главный вопрос: «За какие деньги можно осуществить такой проект?».