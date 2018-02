Новые запуски и конкуренция. Какие у SpaceX планы на 2018-й год

Следующий пуск Falcon Heavy будет уже не проверкой на работоспособность, а полноценным коммерческим проектом. Сроки нового старта, традиционно, очерчены туманно. Но основатель SpaceX заявляет, что это будут примерно «3-6 месяцев», пишут AIN.UA .

Ситуацию определяют два ключевых фактора: скорость изготовления центральной секции ракеты-носителя, а также запросы потенциальных покупателей. Боковые ускорители достаточно просты в производстве, поскольку идентичны таковым в Falcon 9, их просто снабжают носовыми «колпаками» для предотвращения повреждений. С центральным блоком (именно он разбился в Атлантическом океане из-за сбоя в работе химических зажигателей) все сложнее. Основа для его изготовления — ускоритель Falcon 9, корпус которого подвергают модификациям для увеличения полезной нагрузки. Маск говорит, что именно от темпов производства все и зависит:

Благодаря уникальным характеристикам Heavy Маск считает, что отсутствия спроса бояться не стоит. Сейчас крупнейшая ракета-носитель от SpaceX вдвое превосходит ближайшего конкурента по грузоподъемности, детище совместного предприятия компаний Boeing и Lockheed Martin, ракету Delta 4 Heavy. Та может выводить на низкую орбиту до 29 тонн, при стоимости пуска от $300 млн до $500 млн. Маск же обещает сделать Heavy гораздо доступнее — при грузоподъемности в 64 тонны пуск ракеты-носителя, в случае возврата всех трех ускорителей в целостности, должен обходиться в $90-$150 млн.

Однако за семь лет разработки на Heavy потратили $500 млн, поэтому чем быстрее она начнет осуществлять пуски, тем быстрее снимет финансовую нагрузку с нынешней «рабочей лошадки» — ракеты Falcon 9, прошедшей несколько модификаций. Последняя называется Block 5 и почти втрое превосходит по мощности дебютную версию.

Первым коммерческим грузом Heavy должен стать телекоммуникационный спутник Arabsat 6A для саудовской телекоммуникационной компании. Следом ракета-носитель будет использована для доставки грузов по заказу ВВС США — SpaceX поучаствует во втором этапе программы Space Test. На орбиту планируют отправить кластер из шести спутников COSMIC-2, а также проект управляемого солнечного паруса LightSail 2, несколько наноспутников и космические часы Deep Space Atomic Clock. Затем ракета-рекордсмен должна вывести на орбиту спутники компаний Viasat и Inmarsat.

Долгосрочная цель Маска — пройти сертификацию Военно-воздушных сил для доставки специализированных спутников. Ракета Falcon 9 добилась такого статуса только после 8 лет эксплуатации — в 2017 году. Да и тогда первый пуск оказался не вполне удачным — находившийся на борту секретный спутник Zuma пропал без вести. Маск уверяет, что эта ситуация не имеет отношения к самой ракете-носителю, в которой все сработало правильно.

Как бы там ни было, Falcon Heavy потребуется совершить от 2 до 14 успешных пусков для подтверждения надежности. Пока этого не произошло, основатель SpaceX уже начал зачищать публичное поле от конкурентов — недавно миллиардер вступил в Twitter-спор с инженером Дагом Эллисоном, сотрудником Лаборатории реактивного движения. Илона возмутили графики, на которых указывалось, что Delta 4 Heavy может в определенных условиях сравниться по производительности с Falcon Heavy. Вскоре к дискуссии присоединился глава United Launch Alliance Тори Бруно. Он указал, что Delta 4 Heavy обходится в $350 млн за пуск, а не в «более $400 млн».

Hey @elonmusk , congrats again your heavy launch. Clarification: Delta IV Heavy goes for about $350M. That’s current and future, after the retirement of both Delta IV Medium and Delta II. She also brings unique capabilities, At least until we bring Vulcan on line.