SpaceX начинает запускать первые спутники, которые обеспечат интернетом всю планету

В субботу, 17 февраля, SpaceX проведет очередной запуск Falcon 9. Согласно плану, многоразовая ракета доставит на орбиту испанский спутник Paz для радиолокационного наблюдения и два тестовых спутника для раздачи интернета Microsat 2a и 2b

Как сообщается на сайте NASA, SpaceX планирует вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников. К 2027 году они должны обеспечить полное покрытие интернетом всей поверхности Земли.

SpaceX произведет четвертый в этом году космический запуск 17 февраля. Многоразовая ракета Falcon 9 стартует с Военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Компания уже провела прожиг двигателей ракеты и начала подготовку полезной нагрузки.

Как передает NASA Spaceflight.com ракета доставит на солнечно-синхронную орбиту испанский спутник радиолокационного наблюдения Paz массой 1350 кг, а также два демо-спутника Microsat 2a и 2b массой 400 кг. Демо-спутники станут первым компонентом разветвленного «созвездия» спутников Starlink.

Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 год SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. Ранее представители компании рассказывали, что «созвездие» расположится на низкой околоземной орбите на высоте 1110-1350 км — ниже, чем традиционные геостационарные спутники.

Благодаря этому задержка при передаче сигнала составит всего 25-35 миллисекунд. При этом у большинства спутниковых провайдеров этот показатель составляет 600 миллисекунд.

Falcon 9 выведет испанский спутник Paz на высоту 514 км, а Microsat 2a и 2b расположатся выше. С их помощью компания протестирует систему радиосвязи в Ku-диапазоне в связке с наземными станциями.

Точки связи SpaceX будут базироваться в Вашингтоне, Калифорнии и Техасе. Также компания оборудует приемными терминалами фургоны, которые установят в разных городах по всей Америке.

О системе Starlink пока известно немного. Представители SpaceX ранее сообщали, что спутники будут работать по принципу ячеистой сети и смогут перенаправить сигнал в районы с максимальной загрузкой.

Всего SpaceX обещает обеспечить интернетом миллиарды людей, в том числе жителей отдаленных и сельских регионов. Система Starlink будет передавать сигнал непосредственно на станции и терминалы в домах пользователей, для их работы потребуется минимум инфраструктуры.

Это позволит провести интернет в регионы, где раньше доступ к сети отсутствовал. При этом скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 Гбит/сек.

Спутниковый бизнес должен стать главным источником прибыли для SpaceX. Согласно внутренним документам компании, к 2025 году это направление принесет SpaceX $30 млрд и операционную прибыль в $15-20 млрд.

Для сравнения — крупнейшая телекоммуникационная компания Comcast, предоставляющая услуги высокоскоростного интернета, в 2015 году заработала только $12 млрд.

Часть прибыли SpaceX планирует потратить на космическую программу полетов на Марс. Еще в 2015 году, когда Илон Маск впервые представил проект Starlink, он отметил, что заработанные на спутниках средства пойдут на «строительство города на Марсе».