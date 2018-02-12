Китайцы первыми воссоздали ткани легких из стволовых клеток

stvolovy-e-kletki

Команда китайских специалистов из Университета Тунцзи совершила прорыв в технологии регенерации человеческих легких.

Впервые ученым удалось восстановить поврежденные легкие, используя собственные стволовые клетки пациента.

Первые клинические испытания начались в 2016 году — двум пациентами, страдающим расширением бронхов, пересадили собственные стволовые клетки легких. Процесс регенерации начался спустя 3 месяца после пересадки. Через год после операции больные сообщили об ослаблении множественных респираторных симптомов — пропал кашель и одышка. КТ показала местное восстановление бронхиальных структур, сообщает EurekAlert.

Началось все в 2015 году, когда профессор Вэй Цзо и его коллеги идентифицировали взрослые стволовые клетки p63+/Krt5+ в легких мышей, которые обладали потенциалом к восстановлению легочных структур, в том числе — бронхиол и альвеол. Исследователи затем обнаружили, что базальные клетки, помеченные маркером SOX9+, способны служить стволовыми клетками легких у человека. С помощью легочной бронхоскопии они подготовили и вырастили их из крошечных образцов, сохранив генетическую стабильность и молекулярные фенотипы этих клеток.

Для того чтобы протестировать способность легочных стволовых клеток регенерировать ткани в живом организме, ученые трансплантировали помеченные стволовые клетки легких человека в поврежденные легкие мыши, зараженной вирусом иммунодефицита. Спустя три недели после пересадки они обнаружили, что стволовые клетки человека интегрировались в легкие мыши, сформировав химерный орган.

Дальнейший гистологический анализ показал, что пересадка успешно восстановила бронхиальную и альвеолярную структуры легких мыши.

Более того, вокруг человеческих альвеол выросли капилляры грызуна, что указывает на формирование функциональных респираторных единиц. Фиброзную зону в поврежденных легких мыши после трансплантации заменили новые альвеолы человека. Анализ кислотно-основного баланса артериальной крови показал, что функции легких у мышей в существенной степени восстановились. «Анатомическая структура и процесс формирования человеческих легких значительно отличаются от мышиных. Только проведя непосредственное изучение пациентов, мы можем приблизиться к истине и, наконец, решить реальные медицинские проблемы», — говорит Цзо.

Источник: hightech.fm


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?
Журналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионитьЖурналистка обустроила умный дом. Он начал за ней шпионить
Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars OneПервые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars One
Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке. Roadster не попадет на орбиту МарсаЦентральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке. Roadster не попадет на орбиту Марса
SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска на борту (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Китайцы готовятся выращивать на Луне растения (ФОТО)Китайцы готовятся выращивать на Луне растения (ФОТО)
Ученые учатся «лечить» старение при помощи стволовых клеток молодых доноровУченые учатся «лечить» старение при помощи стволовых клеток молодых доноров
В США успешно прошла операция по пересадке диабетику клеток поджелудочной железыВ США успешно прошла операция по пересадке диабетику клеток поджелудочной железы
Китайцы создали искусственный интеллект, который с большой точностью ставит медицинские диагнозыКитайцы создали искусственный интеллект, который с большой точностью ставит медицинские диагнозы
Американские ученые разработали устройство для восстановления нервных клеток (ВИДЕО)Американские ученые разработали устройство для восстановления нервных клеток (ВИДЕО)
Имплантация стволовых клеток в мозг вернет молодость - ученыеИмплантация стволовых клеток в мозг вернет молодость - ученые
В Перу воссоздали лицо знаменитой мумии Леди КаоВ Перу воссоздали лицо знаменитой мумии Леди Као
В США ученые нашли способ противостоять раку легкихВ США ученые нашли способ противостоять раку легких
При бессоннице в организме человека образуется больше раковых клетокПри бессоннице в организме человека образуется больше раковых клеток
Китайцы нашли способ превращать углекислый газ в бензинКитайцы нашли способ превращать углекислый газ в бензин
Последние новости
Подгружаем последние новости