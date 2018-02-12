Ученые рассказали, почему в прошлом на Земле был Ледниковый период

Ученые рассказали, почему в прошлом на Земле был Ледниковый период

Уже доказано, что в прошлом на нашей планете был мощный Ледниковый период. У ученых было много версий того, почему так произошло. Недавно у них появилась версия, что это все произошло из-за массовых пожаров, установившихся на всей территории Земли. По мнению специалистов, возгорание такого масштаба после того не повторялось, поэтому и климат соответственно настолько не менялся, информирует supreme2.ru.

Специалисты считают, что событие произошло 13 тысяч лет тому назад. Тогда на Землю упало значительное по размерам космическое тело, что и привело к сильному возгоранию. Из-за него над планетой сформировался пласт дыма и гари. Это привело к тому, что солнечные лучи не смогли попасть на поверхность Земли. Температура воздуха снизилась, стало более плохим освещение. Растения и животные были сильно ограничены в своем питании. Им пришлось приспосабливаться. Кто не смог этого сделать, погиб. Данное событие привело к обеднению биосферы нашей планеты.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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