Ученые создали саморегенерирующуюся электронную кожу

Ученые из Колорадо смогли создать электронную кожу, способную к саморегенерации. Это изделие способно заживлять небольшие повреждения. Но даже это является значительным успехом. Специалисты отмечают, что спрос на электронную кожу растет с каждым годом. Она нужна и в медицинской сфере, и в военной. Также электронная кожа нужна в робототехнике, информирует supreme2.ru.

Электронная кожа очень тонкая, при наложении на тело человека она не вызывает никакого дискомфорта. Для того, чтобы ее восстановить, следует просто применить специальное веществ.

Электропроводимость данного материала очень высокая. Это позволяет с помощью клочка искусственной кожи следить за организмом, отмечать параметры его функционирования. Это очень удобно и информативно.

Материал, из которого создана электронная кожа, экологичный. При его растворении не появляются токсины. Это значит, что материал не повредит человеческому здоровью.