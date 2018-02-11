Итальянцы хотят строить в Украине ветряки

Итальянская энергетическая компания Eni SpA рассматривает возможность установления ветроэлектростанций в Украине.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности по итогам переговоров главы ведомства Сергея Савчука с гендиректором компании Eni Ukraine Луиджи Барберис.

«Компания проявила интерес к возможностям установки ветровых электростанций в Украине. По словам Л.Барбериса, это может быть проект мощностью 40 МВт, реализованный в нескольких фазах в южных или западных областях Украины», — говорится в сообщении.

Указано, что к такому проекту компания относится взвешенно и анализирует все необходимые составляющие: доступ к сети, источники финансирования, проведение оценки ветропотенциала и тому подобное.

С.Савчук, в свою очередь, очертил последние законодательные изменения, которые способствуют внедрению ветроэнергетических проектов. Это выгодный «зеленый» тариф с привязкой к курсу евро, надбавка к тарифу за использование оборудования отечественного производства и возможность заключать долгосрочные договоры на закупку «чистой» электроэнергии.

В конце встречи стороны договорились, что Госэнергоэффективности ознакомит итальянскую компанию с потенциальными проектами ветроэнергетики в Украине и действующим законодательством в этой сфере.

Также С.Савчук пригласил представителей компании принять участие в Европейско-украинском форуме по возобновляемой энергетике, который планируется провести весной этого года совместно с Еврокомиссией.