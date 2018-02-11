Остров в Тихом океане стал больше не смотря на повышение уровня Мирового океана
Ученые уже давно говорят о том, что глобальное потепление повышает уровень Мирового океана. Это приводит к увеличению количества воды и следовательно затоплению прибрежных зон. Но в одном случае правило не сохранилось. Один из тихоокеанских островов наоборот вырос в своих размерах, хоть уровень воды в этом регионе точно увеличился, информирует supreme2.ru.
Остров Тувалу сейчас имеет площадь 73,5 гектара. Это на 2,3 процента больше, чем было зафиксировано в самый первый раз в 1971 году. Измерения продолжались до 2014 года. Все это время за размерами острова наблюдали с помощью спутников и снимков, сделанных из воздуха. Таким образом и удалось узнать, что остров был увеличен в размерах. При этом специалистами было отмечено, что уровень воды в океане в этом регионе поднялся больше всего.
Ученые все же нашли причину, по которой остров был увеличен. По их словам, это произошло из-за природных геофизических процессов. В частности, береговая линия была увеличена из-за частых штормов. Они выносили сюда частицы, что и привело к увеличению площади.
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