Ученые не могут понять, почему не восстанавливается озоновый слой

африка земля

Немногим более трех десятилетий мировые сообщества объединились для исторического соглашения, чтобы не дать разрастаться дыре в озоновом слое. Этот международный договор, известный как Монреальский протокол, запретил использование вредных химических веществ, пагубно влияющих на естественный озоновый барьер Земли, который, в свою очередь, защищает нас от ультрафиолетового излучения Солнца.

Недавно опубликованная статья в журнале Европейского Сообщества Геофизических наук « Атмосферная химия и физика» говорит о том, что восстановление озонового слоя на более низких широтах происходит не так, как ожидалось. В частности, озоновый слой на средних и низких широтах, где проживает большинство людей, демонстрирует неожиданное снижение по причинам, которые всё ещё неясны, сообщает Futurism

Сегодня он ниже, чем 20 лет назад, а это важно, потому что полученные данные не соответствуют тому, что предполагают наши модели атмосферных процессов, которые должны происходить в нижних слоях стратосферы.

Полученные результаты могут быть признаком проблемы, связанной с неточностью моделей атмосферной циркуляции, которыми пользовались до сих пор. Но озоновый слой также может становиться тоньше из-за того, что разрушающие озон вещества, такие как хлор и бром, не регулируемые в рамках Монреальского протокола, достигают озонового слоя стратосферы.

Учёные делают предположения, что участие так называемых «очень короткоживущих веществ», примером которых являются хлор и бром, ранее игнорировалось, поскольку они не должны были просуществовать достаточно долго в свободном состоянии, чтобы достичь озонового слоя. Поэтому исследователи предлагают откорректировать существующие модели циркуляции атмосферы Земли с учётом предполагаемых факторов.

Пока ясно лишь одно: всё ещё необъяснимое снижение озона на низких широтах не следует воспринимать как провал Монреальского протокола, благодаря которому к 2030 году случится на миллион случаев рака кожи в год меньше. Протокол также помогает бороться с изменением климата: с 1989 по 2013 годы предусмотренные меры помогли избежать выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в количестве 135 миллиардов тонн. Это эквивалентно выбросам примерно 5,6 милиардов тонн CO2 в год.

Учёные считают, что дальнейшие действия против изменения климата в рамках Монреальского и Парижского климатических соглашений необходимо продолжать. По крайней мере, требуется постоянный мониторинг как озонового слоя, так и атмосферы Земли в целом, поскольку могут появляться новые неожиданные экологические факторы, не учитываемые существующими климатическими моделями.

Перевод gearmix.ru


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