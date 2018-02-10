Древние египтяне занимались археологией

Древние египтяне занимались археологией

По словам ученых, древние люди активно занимались геологической деятельностью. В частности, эта деятельность была популярна в Древнем Египте. Тогда люди искали полезные ископаемые для последующего использования или перепродажи. По словам американских историков, древние фараоны отправляли экспедиции в Аравийскую пустыню и в Нубию.Там они искали металлы, информирует supreme2.ru.

По словам специалистов, в эти места люди отправлялись с разведывательной целью. Они искали здесь металлы для последующей отправки в Мемфис. Там распределением добычи занимались представители фараонов. О таких фактах свидетельствуют найденные здесь артефакты.

Достаточно ясной картины, описывающей то, как жили древние люди, ученые так и не получили. В то же время, они имеют достаточно ведомостей для того, чтобы утверждать, что уже тогда общество занималось добычей полезных ископаемых и торговлей ими. Это указывает на высокий уровень развития цивилизации.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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