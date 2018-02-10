Что случится с Tesla и ее «пассажиром» в космосе?

Куда летит Tesla?

Шутки о красной машине на орбите вокруг Красной планеты — это, конечно, преувеличение. Илон Маск писал ранее, что скорее всего машина продержится на орбите рядом с орбитой Марса миллиард лет. Уже после запуска основатель SpaceX опубликовал апдейт со скорректированной предполагаемой траекторией полета автомобиля, она выглядит так: , пишут AIN.UA

Подобный вариант и предсказывали ранее. К примеру, в наглядном видео, которое подготовил аэрокосмический инженер Макс Фагин, рассматриваются несколько сценариев. В изначальном варианте в результате межпланетного перелета по эллипсу Гомана (эллиптическая орбита, дающая объекту перейти с одной орбиты на другую, если они находятся в одной плоскости) траектория родстера должна была почти совпасть с орбитой Марса, авто долетело бы до нее на расстояние 19 млн км. И вариант, который воплотился: родстер получил более сильное ускорение и — соответственно — более вытянутую орбиту.

Как отмечает инженер, гомановский переход — действительно самый энергоэффективный способ запустить что-то от Земли к Марсу, но только в случае, если планеты расположены оптимальным образом — для этого нужно было забрасывать авто в апреле-мае этого года. Своих средств корректировать траекторию у автомобиля нет.

NASA уже включило родстер в список небесных объектов: на сайте при клике на Target Body выберите SpaceX, затем Generate Ephemeris и получите описание электромобиля, там же есть и данные по его траектории.

Авто пока еще можно поймать в телескопы:

Что случится со Стармэном и Tesla?

Уильям Кэррол, специалист по пластикам и органическим молекулам из Университета Индианы замечает , что перед отправкой авто в космос было бы нелишним сдуть подушку безопасности и слить омыватель. Если при этом машине еще и спустили шины — риск того, что в ней что-то взорвется — минимальный. Что ей на самом деле угрожает: столкновение с твердыми телами и радиация — от нее пострадают межмолекулярные связи, из-за чего со временем машина распадется на куски. Кожаные сиденья, резиновые покрышки, даже краска со временем пострадают, потускнеют и рассыпятся. Кэррол дает органическим материалам в отделке машины чуть больше года жизни.

Так что в конце концов от родстера останутся только алюминиевый каркас, батареи и те застекленные части, которые к тому времени не разобьют метеориты. По словам другого ученого-химика, которого Live Science спросила о судьбе машины, Ричарда Сахлебена, авто все еще может быть узнаваемым спустя миллион лет. Шансы автомобиля пострадать от столкновения, к примеру, а астероидом — очень незначительны, даже в поясе астероидов расстояние между ними огромно. Еще меньшие шансы у авто столкнуться с Землей или Марсом, хотя его орбита и будет немного меняться, учитывая гравитационное влияние от планет.

На пресс-конференции Маску задали вопрос о том, как долго Tesla выживет в космосе. Он ответил, что машину не испытывали для таких условий.

Зато авто совершенно точно не заржавеет.

А если бы за рулем был живой человек?

Представим на секунду, что шутки в соцсетях оказались правдой, Маск отправил на «Тесле» в космос провинившегося сотрудника компании (или свою бывшую). Что случилось бы, если бы за рулем авто сидел бы настоящий человек в таком скафандре? Поколение, видевшее фильм «Вспомнить все», пугается такому вопросу: ведь в фильме у таких неудачников закипает кровь, и они взрываются из-за разницы давлений.

Впрочем, для человека, не защищенного скафандром, в реальности все закончится быстро и неприятно. Воздух в легких начнет расширяться, азот в крови — собираться в пузырьки, из-за этого тело начнет раздуваться (но не взорвется, как в фильмах, человеческая кожа — очень эластичная). Без кислорода мозг продержится недолго, затем человек потеряет сознание, спустя несколько минут отключатся без возможности восстановления и другие системы органов. Плюс — воздействие космической радиации. Если пытаться задержать дыхание, выйдет то же, что и с дайверами, быстро всплывающими из глубины — разрыв легких. Труп либо мумифицируется (если поблизости есть источник теплового излучения), либо замерзнет. Но это будет происходить крайне медленно.

Даже целый скафандр, в котором манекен улетел на Tesla, не защитил бы своего теплокровного носителя — сам по себе, без космического аппарата и систем жизнеобеспечения он бесполезен и не подходит для космических прогулок и селфи.

Подытожим: надпись Don’t panic на приборной панели — полное вранье. В итоге симпатичный спорткар проболтается в космосе на эллиптической орбите миллионы лет, и в лучшем случае превратится в груду искореженного радиоактивного железа.