Тяжелая ракета NASA будет стоить в 10 раз дороже ракеты SpaceX

Илон Маск предложил NASA доставить любой багаж на орбиту, но космическое агентство отказалось из-за потенциальной “конкуренции”.

Об этом говорится в материале бывшего заместителя директора NASA Лори Гарвер в The Hill.

Компания SpaceX предложила NASA бесплатно перевезти любой багаж на орбиту при первом запуске Falcon Heavy. Но космическое агентство видит в ракете «конкуренцию», поэтому и отказалась от предложения, считает автор. Тогда генеральный директор SpaceX Илон Маск загрузил на супертяжелую ракету свой собственный Tesla Roadster, превратив событие в блестящую рекламу обоих продуктов.

По словам Гарвер, Falcon Heavy может спасти NASA, однако сотрудники космического агентства боялись проекта со дня его анонсирования 7 лет назад.

Говоря о конкуренции, экс-заместитель директора NASA рассказывает, что космическое агентство потратило свыше $15 млрд на разработку сверхтяжелой ракеты, которую запустят только через 2 года. Если же эта ракета будет работать, то ее запуск будет стоить $1 млрд. В то же время SpaceX, не расходуя средства из бюджета, может предложить запуск в десять раз дешевле.

“Другими словами, NASA может купить 10 запусков Falcon Heavy за средства для запуска своей ракеты — и инвестировать остаток в действительно революционные и значимые миссии, которые продвигают науку и разведку”, — говорится в статье.