Полицейские в Китае начали ловить преступников с помощью умных очков

Китайские полицейские задержали уже более 30 правонарушителей благодаря умным очкам, которые упрощают распознавание лиц.

Устройство работает в связке с планшетом, который обрабатывает поступающие данные, рассказывает Quartz.

Современные базы данных содержат информацию о тысячах преступников, многие из которых могут достаточно свободно передвигаться по стране. Однако их розыск затруднен тем, что сотрудники полиции не в состоянии запомнить лица всех подозреваемых .Чтобы облегчить работу служащих, создаются автоматические системы поиска на базе систем распознавания лиц. Используя доступ к камерам наблюдения, они быстро анализируют изображения и оповещают полицейских в случае обнаружения преступника.

Новая система для поиска правонарушителей состоит из специальных очков и планшета, который содержит автономную базу данных. Очки синхронизируются с планшетом и передают ему изображения, которые после обрабатываются алгоритмом искусственного интеллекта. По словам представителей пекинской компании LLVision, разработавшей устройство, системе требуется всего 0,1 секунды для того, чтобы найти человека в базе данных, состоящей из 10 тысяч фотографий. В то же время неизвестно, насколько точно работает программа.

Первой в Китае протестировала умные очки железнодорожная полиция округа Чжэнчжоу. Начиная с 1 февраля, ее сотрудники сканировали пассажиров, прибывающих в страну к празднованию Китайского Нового года, которое начнется 16 февраля. На сегодняшний день благодаря новому устройству удалось задержать семь преступников, связанных с крупными уголовными делами, включая торговлю людьми и побег с места ДТП. Кроме того, правоохранительным органам также удалось поймать 26 человек, которые путешествовали с фальшивыми документами.

Разработкой систем для поиска подозреваемых также занимается американская компания Motorola Solutions. Совместно с Neurala она создает программную систему для носимых полицейских камер, которая сможет в полностью автоматическом режиме распознавать людей или объекты, находящиеся в розыске. В прошлом году благодаря камерам наблюдения Уэльской полиции удалось задержать человека, подозреваемого в преступлении.