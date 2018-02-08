В вечной мерзлоте на Аляске обнаружены большие залежи ртути

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Исследователи из Геологической службы США предполагают, что в вечной мерзлоте Северного полушария содержится 793 миллионов килограммов ртути.

Если эта мерзлота растает, последствия для человечества могут быть трагичными. Об этом говорится в статье Science Alert, передает Укринформ.

Авторы работы изучили образцы керна из аляскинской вечной мерзлоты. Ученые исследовали 13 кернов вечномерзлой почвы с глубины от одного до двух с половиной метров. Образцы были взяты с 2004 по 2012 годы в различных точках Аляски.

Анализ показал, что в вечной мерзлоте ртути содержится в десять раз больше, чем было получено за последние 30 лет из-за антропогенной деятельности.

Суммарно в областях вечной мерзлоты, по оценкам ученых, находится около 800 килотонн ртути. Это значение более, чем в 2 раза превышает суммарное содержание ртути в других местах, включая почву, океан и атмосферу, пишет Новое время.

«Около 24% всей почвы Земли составляет вечная мерзлота, и именно в ней находятся огромные запасы ртути. Что произойдет, если вечная мерзлота растает? Насколько далеко распространится ртуть? Это вопросы, на которые нам предстоит ответить», — отметил ведущий автор исследования Пол Шустер.

По мнению авторов работы, таяние ледников, которое вызвано глобальным потеплением, может привести к катастрофе. Высвободившийся металл преобразуется в токсичную метилртуть. Это соединение представляет собой опасный токсин, который вызывает нарушения работы нервной системы, начиная от поражения двигательных функций и заканчивая дефектами развития мозга.

«Аляска и другие северные регионы могут оказаться в зоне загрязнения метилртутью. Все эти территории, на которых ведется преимущественно натуральное сельское хозяйство, будут отравлены», — полагает Шустер.


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