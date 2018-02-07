Илон Маск испытал ракету Falcon Heavy — значит ли это, что мы скоро полетим на Марс?

#1. Успешные испытания — это ведь хорошо? То есть, скоро люди полетят на Марс? Смотря что подразумевать под «скоро». Марсианская миссия — чрезвычайно сложная и дорогая задача. А эти испытания — просто очередной, но важный этап в работе компании. В ближайшем будущем Falcon Heavy будет использоваться для вывода спутников на орбиту, доставки грузов на МКС и т.д, пишут AIN.UA . «Главным героем» полета на Марс будет не Heavy, а Big Falcon (F*cking) Rocket или BFR — именно она будет отвечать за все миссии в глубоком космосе, в т.ч. пилотируемые (хотя с помощью Falcon Heavy, к примеру, можно было бы проводить полеты к Луне и Марсу, как в компании заявляли ранее). Илон Маск не раз говорил, что будущее компании зависит именно от BFR. Это очень дорогой проект стоимостью в $10 млрд — ради него компания со временем откажется от Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon. По словам Маска, первые орбитальные тесты BFR с ускорителем пройдут уже через 3-4 года. На Марс в компании надеются выслать первые миссии с грузами к Красной планете в 2022 году: в их ходе нужно будет подтвердить наличие воды и обозначить риски, места для энерго-, добывающих и жизнеобеспечивающих блоков марсианской базы. Вторая миссия — с грузом и экипажем — сейчас запланирована на 2024 год, но учитывая ее сложность, вполне можно накинуть к подготовке несколько лет.

#2. Ждать даже до 2030 года? Почему тогда все уже сейчас так радуются? Испытания Falcon Heavy — очередной, но необходимый этап в ходе подготовки миссии. Это сверхтяжелая ракета, мощнее Delta IV Heavy вдвое, при этом — более экономная. Ее запуск стоит $90 млн, при том, что следующая по мощности Delta IV Heavy стоит около $350 млн за пуск, при этом способна вывести на орбиту только половину груза Falcon Heavy. Успешное использование Falcon Heavy в миссиях NASA, запуске спутников частных компаний и т.д. даст SpaceX ресурсы, необходимые для подготовки миссии на Марс.

#3. Один ускоритель взорвался, почему все говорят об успехе миссии? Сам тест ракеты Falcon Heavy откладывали пять лет из-за сложности операции. В чем именно сложность? Falcon Heavy — это фактически три Falcon 9 вместе, для лучшей грузоподъемности: если на каждом Falcon 9 расположено по 9 двигателей, то в общем у Falcon Heavy 27 двигателей, способных вывести на низкую околоземную орбиту груз весом до 63 800 кг или отправить груз напрямую к Марсу 16 800 кг. Если при запуске Falcon 9 нужно вернуть на землю (или океан) одну первую ступень, то в этом случае — сразу три части ракеты. Даже с учетом одной неудачной посадки у руководства и сотрудников SpaceX есть все поводы для гордости. Ведь изначально сам Маск определял вероятность успеха проекта как 50%. При этом за успех в SpaceX засчитали бы уже то, что ракета покинула Землю, не взорвавшись. Целью запуска было показать, что она в принципе может выводить грузы на орбиту. «Надеюсь, она отлетит достаточно далеко от пусковой площадки, чтобы не повредить ее — уже это покажется мне победой», — так основатель SpaceX комментировал свои ожидания от запуска. Отметим, что оба успешно приземлившихся ускорителя уже использовались ранее. Один участвовал в коммерческой миссии, а один использовали для доставки груза на МКС в 2016 году.

#4. Зачем было запускать на орбиту электрокар? Вишневый Tesla Roadster использовался в качестве символического «полезного груза» — как редакция уже отмечала, этот демонстрационный полет призван показать возможность Heavy выводить грузы на орбиту. Как оказалось, отправить электрокар в космос — это еще и отличный промоход: фото «Звездного человека» — пилота-манекена за рулем родстера — стало вирусным в социальных сетях. Кроме электрокара, в космос отправили диск с «Основанием «Азимова. Поклонники фантастики (им является и сам Маск) оценили пасхалки при запуске: на приборной панели Tesla есть запись Don’t panic — это отсылка к любимейшей книге нескольких поколений «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса.

#5. Он долетит до Марса? СМИ пишут, что уже долетел. Если видите новости в стиле «Автомобиль Tesla перешел орбиту Марса» — не верьте. Начнем с того, что от Земли до Марса в среднем — порядка 225 млн км, родстер может путешествовать с пиковой скоростью в 11 км/с. Ошибка может объясняться неверным переводом твита самого Маска, в котором он выложил предполагаемую траекторию родстера и написал: «Третий прожиг успешен. Вышли за пределы орбиты Марса и далее в пояс астероидов (имеется в виду траектория, иллюстрацию которой Маск, собственно, и приложил к посту). В любом случае, вокруг Марса электрокар точно не будет вращаться — ему просто нечем будет поменять траекторию и «перепрыгнуть» на орбиту вокруг планеты. Сейчас он летит к поясу астероидов между Марсом и Юпитером, станет «Летучим Голландцем» Солнечной системы. Как родстер выводили в космос и разгоняли — наглядно видно на этой инфографике .