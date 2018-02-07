Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке. Roadster не попадет на орбиту Марса

Во время первого запуска ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени — центральный ускоритель — не смогла сесть на платформу в Атлантическом океане, как планировалось, и разбилась. Причина — сработал только один двигатель из трех. По данным SpaceX, третий блок первой ступени (центральный ускоритель) упал в воду Атлантического океана со скоростью 482 км/ч в 90 метрах от платформы. Изначально планировалось, что он приземлится на плавучую платформу и будет использован вновь. Однако при посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей, вероятно, из-за отсутствия топлива. , пишут AIN.UA

Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке. Roadster не попадет на орбиту Марса

Два боковых ускорителя первой ступени успешно отстыковались и приземлись на посадочные платформы. Об этом на пресс-конференции заявил создатель SpaceX Илон Маск, передает The Verge.

Также Илон Маск сообщил, что запущенный Tesla Roadster не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца — груз улетит в сторону пояса астероидов и продолжит самостоятельное путешествие в космосе. Как пишет The Verge, ракетные двигатели проработали дольше неоходимого, из-за этого она не выйдет на планируемую траекторию полета.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF

— Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.


Майя Яровая, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
США рассекретили роSSийское космическое оружиеСША рассекретили роSSийское космическое оружие
Химиотерапия при лечении рака может отойти в прошлоеХимиотерапия при лечении рака может отойти в прошлое
Ученым в Стэнфорде удалось новым методом излечить рак у всех подопытных мышейУченым в Стэнфорде удалось новым методом излечить рак у всех подопытных мышей
Организм человека изначально настроен на мутацииОрганизм человека изначально настроен на мутации
Walmart пару месяцев использует роботов в магазинах: сотрудники — в восторге, покупатели — игнорируют
Блок рекламы


Похожие новости
Илон Маск испытал ракету Falcon Heavy — значит ли это, что мы скоро полетим на Марс?
Ланос в космосе: как уанет отреагировал на запуск Falcon Heavy
SpaceX успешно запустила ракету Falcon HeavySpaceX успешно запустила ракету Falcon Heavy
Watch SpaceX запускает спутник для Люксембурга на ракете Falcon 9Watch SpaceX запускает спутник для Люксембурга на ракете Falcon 9
SpaceX успешно протестировала самую мощную из ныне действующих ракет — Falcon HeavySpaceX успешно протестировала самую мощную из ныне действующих ракет — Falcon Heavy
Компания Rocket Lab провела успешный запуск первой коммерческой ракеты (видео)
Запуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4 в США отменили из-за неисправностиЗапуск ракеты Atlas V с военным спутником GEO-4 в США отменили из-за неисправности
Индия одновременно отправит на орбиту 31 спутникИндия одновременно отправит на орбиту 31 спутник
Spaceflight Rocket Lab снова попытается запустить свою небольшую ракету на орбитуSpaceflight Rocket Lab снова попытается запустить свою небольшую ракету на орбиту
Как «Антонов» перевозит через все США детали ракеты для SpaceXКак «Антонов» перевозит через все США детали ракеты для SpaceX
Последние новости
Подгружаем последние новости