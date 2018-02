Центральный ускоритель ракеты Falcon Heavy разбился при посадке. Roadster не попадет на орбиту Марса

Во время первого запуска ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени — центральный ускоритель — не смогла сесть на платформу в Атлантическом океане, как планировалось, и разбилась. Причина — сработал только один двигатель из трех. По данным SpaceX, третий блок первой ступени (центральный ускоритель) упал в воду Атлантического океана со скоростью 482 км/ч в 90 метрах от платформы. Изначально планировалось, что он приземлится на плавучую платформу и будет использован вновь. Однако при посадке центрального ускорителя у него сработал только один из трех двигателей, вероятно, из-за отсутствия топлива. , пишут AIN.UA

Два боковых ускорителя первой ступени успешно отстыковались и приземлись на посадочные платформы. Об этом на пресс-конференции заявил создатель SpaceX Илон Маск, передает The Verge.

Также Илон Маск сообщил, что запущенный Tesla Roadster не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца — груз улетит в сторону пояса астероидов и продолжит самостоятельное путешествие в космосе. Как пишет The Verge, ракетные двигатели проработали дольше неоходимого, из-за этого она не выйдет на планируемую траекторию полета.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF