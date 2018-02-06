Разработана технология, которая ускоряет заживление ран

ranyi

Шведские ученые из Уппсальского университета и Шведского сельскохозяйственного университета разработали новый способ ускоренного заживления ран.

Метод основан на использовании молочнокислых бактерий для производства и доставки хемокинов к поврежденным тканям, пишет EurekAlert.

Ускорение процесса заживления происходит благодаря изменениям в микроокружении раны, которые влияют на поведение специфических иммунных клеток.

Новая технология позволяет увеличить уровень хемокинов CXCL12 на достаточный срок вследствие длительной доставки этого вещества к поверхности поврежденных тканей.

К тому же, биологическая доступность CXCL12 (количество лекарственного вещества, доходящее до места действия) взаимно усиливается в ране, когда бактерии начинают вырабатывать молочную кислоту.

Мощный эффект ускорения заживления ученые продемонстрировали в опытах на мышах с диабетом и ишемией, а также на образцах человеческой кожи. «У нас есть технология, которая работает, и понимание механизма ускорения исцеления ран. Следующим шагом станут исследования на свиньях», — говорит профессор Миа Филипсон.

Современное лечение ран ограничивается хирургической обработкой, наложением различных перевязочных материалов и приемом антибиотиков, что останавливают инфекцию. Старение населения и распространение хронических заболеваний вроде диабета, а также растущая сопротивляемость антибиотикам указывают на потребность в новых методах терапии хронических ран.


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