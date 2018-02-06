SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска на борту (обновлено)

Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в 22:45 по Киеву.

Самая мощная ракета в мире Falcon Heavy с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска Tesla Roadster на борту взлетела с космодрома на мысе Канаверал.

Тестовый запуск ракеты-носителя состоялся в 22:45 по Киеву . Он был перенесен из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что частная компания SpaceX предпринимателя Илона Маска собирается запустить в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Крупнейшая на сегодняшний день ракета готова к старту с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде.

Ракета оборудована тремя ускорителями и 27 двигателями, чтобы обеспечить тягу более 2 миллионов кг. В случае успешного испытания она станет самой мощной ракетой из всех, что используются на сегодняшний день, и самой мощной после ракет НАСА Saturn 5, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад.

Полнофункциональная ракета будет способна нести нагрузку до 64 метрических тонн, что больше, чем Боинг-737 вместе с пассажирами, экипажем, топливом и багажом. Falcon Heavy, таким образом, сможет выводить в космос вдвое больше груза, чем ближайший конкурент - устаревшая ракета Delta IV Heavy, причем стоимость запуска будет втрое меньшей. Лишь Saturn V, которая использовалась для лунных миссий, могла забросить на орбиту больше груза.

Параметры ракеты: высота - 70 метров, диаметр - 3,7 м (основная "свеча") и более 12 м в ширину в разгонном блоке, масса - 1420 тонн. Способна вывести на низкую околоземную орбиту до 63,8 т, на геопереходную - 26,7 т, до Марса - 16,8 т, до Плутона - 3,5 тонн.

Хотя обычно при тестовых запусках ракет в качестве полезного груза используются стальные или бетонные блоки, глава SpaceX Илон Маск решил поместить в грузовой отсек ракеты свой личный автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого будет сидеть манекен Starman.

По плану Маска, автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду.

"По нашим оценкам, Tesla будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, может быть, даже больше миллиарда лет", - заявил бизнесмен журналистам.

Автомобиль оснащен тремя камерами наблюдения, съемки которых будут, по словам Маска эпическими.

При этом Маску так и не удалось найти заказчиков, которые согласились бы разместить на Falcon Heavy свой коммерческий груз во время первого полета.

Компьютерная анимация полета на сайте SpaceX и YouTube до пуска ракеты собрала более полутора миллиона просмотров.