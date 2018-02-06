Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Глава SpaceX Илон Маск поместил в грузовой отсек ракеты свой личный автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен Starman. По плану Маска, автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду.
Ранее сообщалось, что частная компания SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем Маска на борту. Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в 22:40 по Киеву.
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