Маск опубликовал видео со своей Tesla на орбите

Личный автомобиль главы SpaceX попал в космос в грузовом отсеке ракеты-носителя Falcon Heavy.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал видео, на котором его электрокар Tesla Roadster запечатлен находящимся на орбите Земли.

"Вид из центра управления полетами SpaceX. По всей видимости, там на орбите Земли находится машина", - подписал видеоролик Маск.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

Глава SpaceX Илон Маск поместил в грузовой отсек ракеты свой личный автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен Starman. По плану Маска, автомобиль удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью 11 километров в секунду.