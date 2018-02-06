Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году - миссия Mars One

Марс

Первые люди высадятся на Марсе к 2032 году, заявил эмиратской газете Khaleej Times Бас Лансдорп — один из руководителей программы Mars One, целью которой является колонизация Красной планеты.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, финансирование проекта практически завершилось и следующая стадия начнется в 2019 году.

Раньше планировалось запустить миссию Mars One в 2022 году. Однако из-за нехватки финансирования первый вылет на Марс сдвинули на 2031 год.

Заявки на участие в проекте подали 200 тысяч человек, которые готовы провести жизнь на Красной планете, однако в шорт-лист попала всего сотня.

«В 2012 году (тогда была обнародована миссия. — Прим. ред.) мы надеялись, что первые люди достигнут Марса в 2023 году. Но задержка значительна, в основном из-за финансирования. Сейчас все разрешилось, и мы готовы к новому этапу», — заявил Лансдорп.

На новом этапе с авиационно-космическими компаниями и новыми сотрудниками подпишут контракты, а также выберут 40 претендентов из 100 желающих улететь на Марс. В итоге в 2031 году на Красную планету полетят лишь четверо — двое мужчин и две женщины. Они проживут на Марсе два года, в 2034-м к ним присоединится следующая партия поселенцев, в 2036 году — еще одна и так далее.

«Причина, по которой наша миссия имеет хорошие шансы на успех, это то, что мы предлагаем план постоянных поселений и нам не придется разрабатывать технологию возвращения людей на Землю», — отметил собеседник газеты.

Для отправки первых четверых поселенцев программе требуется шесть миллиардов долларов.

Первые жители будут выращивать сельскохозяйственные культуры. Планируется, что они проведут на Красной планете остаток своей жизни и попытаются создать там человеческую цивилизацию. Для этого на Земле они получат все необходимые навыки.


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