Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию
Власти Южной Австралии построят крупнейшую виртуальную электростанцию в мире, предоставив солнечные батареи и батареи Tesla по меньшей мере в 50 тыс. домам.
Установка планируется в течение следующих четырех лет, и эти домохозяйства будут объединены для создания виртуальной электростанции мощностью 250 МВт.
Энергия, генерируемая солнечными батареями, будет храниться в батареях Tesla. Любая избыточная энергия будет возвращена в сетку, которая будет управляться централизованно и при необходимости будет обеспечивать энергию для остальной части штата.
В начальном испытании система солнечной панели мощностью 5 кВт и аккумуляторная батарея Tesla Powerwall 2 мощностью 13,5 кВт ч будут установлены в 1100 общественных жилых объектах бесплатно.
Как рассказал источник, более широкий выпуск батарей для частных домов планируется в 2019 году, в зависимости от успеха этапов судебного разбирательства.
По словам Илона Маска, когда это все будет завершено, виртуальная энергетическая установка может обеспечить столько же мощности, сколько большая газовая турбина или угольная электростанция.
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05.02.2018 18:28