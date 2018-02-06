Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию

Власти Южной Австралии построят крупнейшую виртуальную электростанцию в мире, предоставив солнечные батареи и батареи Tesla по меньшей мере в 50 тыс. домам.

Установка планируется в течение следующих четырех лет, и эти домохозяйства будут объединены для создания виртуальной электростанции мощностью 250 МВт.

Энергия, генерируемая солнечными батареями, будет храниться в батареях Tesla. Любая избыточная энергия будет возвращена в сетку, которая будет управляться централизованно и при необходимости будет обеспечивать энергию для остальной части штата.

В начальном испытании система солнечной панели мощностью 5 кВт и аккумуляторная батарея Tesla Powerwall 2 мощностью 13,5 кВт ч будут установлены в 1100 общественных жилых объектах бесплатно.

Как рассказал источник, более широкий выпуск батарей для частных домов планируется в 2019 году, в зависимости от успеха этапов судебного разбирательства.

По словам Илона Маска, когда это все будет завершено, виртуальная энергетическая установка может обеспечить столько же мощности, сколько большая газовая турбина или угольная электростанция.