Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию

Tesla помогает Южной Австралии построить виртуальную электростанцию

Власти Южной Австралии построят крупнейшую виртуальную электростанцию в мире, предоставив солнечные батареи и батареи Tesla по меньшей мере в 50 тыс. домам.

Установка планируется в течение следующих четырех лет, и эти домохозяйства будут объединены для создания виртуальной электростанции мощностью 250 МВт.

Энергия, генерируемая солнечными батареями, будет храниться в батареях Tesla. Любая избыточная энергия будет возвращена в сетку, которая будет управляться централизованно и при необходимости будет обеспечивать энергию для остальной части штата.

В начальном испытании система солнечной панели мощностью 5 кВт и аккумуляторная батарея Tesla Powerwall 2 мощностью 13,5 кВт ч будут установлены в 1100 общественных жилых объектах бесплатно.

Как рассказал источник, более широкий выпуск батарей для частных домов планируется в 2019 году, в зависимости от успеха этапов судебного разбирательства.

По словам Илона Маска, когда это все будет завершено, виртуальная энергетическая установка может обеспечить столько же мощности, сколько большая газовая турбина или угольная электростанция.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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