Дятлы иногда получают сотрясение мозга

Дятлы иногда получают сотрясение мозга

Раннее ученые часто задавались вопросом, насколько сильно травмируется головной мозг дятлов и происходит ли это вообще. Такой вопрос возник из-за того, что эти птицы долбят деревья, соответственно нагрузка на их череп возрастает. Проведенные исследования показали, что дятлы не только получают травмы. Иногда у них происходит даже сотрясение мозга, информирует supreme2.ru.

Ученые исследовали заспиртованные тельца птиц, чтобы определить, каким было состояние их головного мозга. В частности, специалистов интересовали особые тельца, которые появлялись в мозге только при сотрясении. Вначале их вывели у людей, а затем и у животных. Как оказалось, головной мозг дятлов также содержал тао-белки. Это значит, что и у них частенько бывает сотрясение.

Не все ученые так думают. Некоторые считают, что наличие тао-белков еще ничего не значит. Возможно, эти тельца играют у дятлов совсем другую роль. То есть не свидетельствуют о трвмах, а наоборот защищают от них головной мозг.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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