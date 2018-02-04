Walmart пару месяцев использует роботов в магазинах: сотрудники — в восторге, покупатели — игнорируют
Крупная американская розничная сеть Walmart пару месяцев назад попробовала использовать роботов в своих магазинах. Роботы, разработанные компанией из Сан-Франциско Bossa Nova, работают в 50 магазинах сети по всем США. И по предварительным наблюдениям, нравятся сотрудникам, но оставляют равнодушными покупателей,
Роботами, работающими на складах логистических и ритейл-компаний, уже никого не удивишь, но осенью прошлого года Walmart выпустил роботов прямо в магазины. Основной задачей роботов, оборудованных камерами, было сканирование этикетки товаров, чтобы выяснять, какие товары закончились, где — неверные цены или неправильные этикетки: в общем, выполнять часть рутинной работы, которую обычно выполняют сотрудники-люди. Работает это так:
По словам Хитча, сотрудники магазинов восприняли «коллег» на ура: скучное и утомительное задание проверки этикеток никому особенно не нравилось.
«Сотрудники сразу стали на защиту роботов, считая их своими помощниками. Им даже дали имена, у каждого робота появился бейджик»,- говорит он.
При этом, парадоксально, но значительная часть клиентов никак не прореагировала на роботов, ездящих прямо по магазину. Конечно, со стороны покупателей была природная любознательность и магазины даже выставили специального сотрудника, который бы объяснял, зачем робот нужен. Но по словам Хитча, примерно 50% клиентов просто игнорируют их. «Это нас удивило», — говорит он.
Роботы напрямую не взаимодействуют с покупателями, но при этом им нужно было как-то сообщать о своих передвижениях. Сначала попробовали использовать систему световых сигналов — как у авто, но оказалось, что покупатели их не понимают. Тогда роботов перевели на звуковые предупреждения. Также, с помощью светового сигнала робот предупреждает, если человек подошел к нему слишком близко.
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