Организм человека изначально настроен на мутации

Организм человека изначально настроен на мутации

Мутации в человеческом геноме порой приводят к тяжелым недугам. Такие заболевания специалисты еще не научились лечить. В то же время работа в данном направлении ведется. В частности, ученым удалось доказать факт того, что мутации не происходят случайно. Их появление закономерно. Мало того, оно изначально запрограммировано в геноме. Это открытие меняет положение дел. Определив, почему возникает данная закономерность, можно ее предотвратить. Это спасло бы человечество от многих генетических недугов, информирует supreme2.ru.

О двойной спирали и неспонтанных мутациях ДНК писали еще в далеком 1951 году. Тогда было открыто, что нуклеотиды иногда могут меняться местами. Это происходило вроде как без явных причин. Данное явление всегда сопровождалось мутациями в организме. При дальнейшем изучении проблемы было выяснено, что кратковременные перестройки нуклеотид бывают разными. Некоторые из них происходили под влиянием стресса и мутагенов. Так было доказано, что хоть изменения в ДНК и происходят зарпограммировано, на них все же можно влиять. На данный момент разрабатываются методы такого воздействия.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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