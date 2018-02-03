Глобальное потепление может убить белых медведей раньше, чем считалось

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Исследователи изучили расход энергии у белых медведей и пришли к выводу, что по мере потепления климата полярных районов Земли медведи могут полностью исчезнуть из-за недостатка пищи.

Американские и канадские исследователи изучили поведение и рацион белых медведей, обитающих у северного побережья Аляски. Ученые установили, что медведям требуется гораздо больше энергии и пищи, чем считалось ранее. Учитывая сокращение площади льдов и популяций животных, которыми питаются белые медведи, ученые заявили: полярные медведи могут исчезнуть полностью, если человечество не изменит подход к антропогенным факторам, влияющим на потепление.

Исследователи наблюдали за девятью самками белого медведя, живущими в районе моря Бофорта. Для наблюдений выбрали именно самок, поскольку их телосложение позволяет закрепить на шее животного ошейник с камерой и GPS-датчиками. Шея самцов шире головы, поэтому ошейник мог соскользнуть.

Перед началом эксперимента животных ненадолго усыпляли с помощью ветеринарных инъекционных дротиков. Пока медведицы «спали», ученые брали у них образцы крови и мочи и надевали на животных ошейники с датчиками. Затем животным делали инъекции воды, помеченной стабильными изотопами водорода и кислорода (метод doubly labeled water). Эта технология позволяет узнать, сколько энергии расходует организм: спустя несколько дней исследователи измеряют концентрацию этих изотопов в моче. Вторичные пробы крови и мочи у медведиц взяли через 8–11 дней после начала эксперимента. Такую процедуру исследователи проводили три года подряд, с 2014 по 2016 год.

Выяснилось, что в день медведице требуется около 12 000 килокалорий. Животные тратили примерно на 60% больше энергии, чем предполагали более ранние исследования. Каждые 10–12 дней медведица съедала одну кольчатую нерпу или до 19 детенышей нерпы. До 90% времени животные проводили, ожидая, пока добыча появится у дыхательных лунок во льду. Медведицы, которым не удавалось поймать дичь в течение 10–12 дней, начинали быстро терять вес: за это время они сбрасывали до 20 кг. У некоторых самок за время голодания уменьшился не только объем жира, но и мышечной ткани.

Ученые считают, что в дальнейшем белым медведям станет еще сложнее охотиться. Из-за роста температур вместе с площадью льдов сокращается и ареал кольчатой нерпы — основной пищи медведей. По словам исследователей, голодные медведи менее плодовиты, поэтому популяция вида уменьшается. Впрочем, другие исследования показывают, что полярные медведи пытаются приспособиться к недостатку пищи. Например, они переходят на другие виды дичи: белых гусей и оленей карибу.

Исследование опубликовано в журнале Science.


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