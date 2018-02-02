Первый ребенок от трех родителей родится в Британии

беременность

В Британии в этом году родятся первые дети, которые будут иметь трех родителей.

Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

Врачи одной из клиник Англии получили разрешение на проведение оплодотворения двух отдельных женщин, используя ДНК здоровых женщин-доноров. Таким образом врачи помогут матерям не передать неизлечимые генетические заболевания детям.

Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека такое разрешение выдало впервые. Хотя этот метод использовали раньше: в Мексике в 2016 году родился ребенок, зачатие которого происходило с использованием митохондриальной ДНК третьего человека. То есть фактически у нее было трое родителей.

Такой метод позволяет решить проблемы, связанные с дефектными митохондриями — энергогенерирующими структурами вне ядра клетки. Дефектные митохондрии могут привести к мышечной дистрофии и серьезной недостаточности органов.

При оплодотворении с помощью этой техники используется ДНК двух женщин и одного мужчины.

В прошлом году Великобритания выдала Университету Ньюкасла лицензию на использование новейшей техники, но для ее применения требуется отдельное разрешение для каждого пациента.


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