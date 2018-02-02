Ученые обнаружили новые строения, сооруженные цивилизацией Майя

О строениях, созданных в свое время представителями цивилизации Майя, многие слышали. Ученые находили много таких в Южной Америке. Но как оказалось, найденное ими было лишь небольшой частью от общего количества древних строений. Было отмечено, что помимо уже известного имеется 60 тысяч других строений. Они были скрыты в непроходимых джунглях. Недавно специалисты смогли их найти, информирует supreme2.ru.

Новые объекты, созданные Майя были найдены в северной части Гватемалы. В густых джунглях их смогли определить с помощью специальных лазерных радаров. Не смотря на это поиски были сложными. Но ученые были очень заинтересованы в них, ведь они предполагали, что находка может быть крупной. Их ожидания оправдались. Ими было найдено десятки городов Майя. Они занимают большую площадь и содержать очень интересные артефакты, в том числе пирамиды. На возведение всего этого ушло много ресурсов и сил. Все эти строения были возведены в 300-900-е годы до нашей эры. Задолго до открытия Америки многомиллионная цивилизация пришла в упадок.