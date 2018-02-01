США рассекретили роSSийское космическое оружие

Звездные войны

Разрабатываемое Россией и Китаем противоспутниковое оружие в ближайшие несколько лет будет способно уничтожить все американские спутники на околоземной орбите.

Об этом пишет The Washington Free Beacon, передает Лента.ру.

Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов. В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников РоSSия и Китай разработают уже к 2020 году.

Как отметил в докладе директор Национальной разведки Дэн Коутс, космическое оружие РоSSии включает в себя «разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах», в том числе бортовой лазер для использования против американских спутников.

По данным издания, за последнее время в создание противоспутникового оружия РоSSия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР «Нудоль»), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие.

Специалисты J-2 утверждают, что для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты «земля-воздух» комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.

Кроме того, РоSSия испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников.

По состоянию на 2016 год на низкой околоземной орбите (на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью планеты) находятся 780 спутников, принадлежащих 43 странам. Уязвимыми для атаки (в точке перигея) также считаются 37 спутников, перемещающихся по высокоэллиптическим орбитам. Низкоорбитальные космические аппараты располагаются на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли.


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