Повышенный сахар в крови снижает умственные способности в старости

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Люди с повышенным сахаром в крови, даже если они не страдают от диабета, больше подвержены снижению умственных способностей в долгосрочной перспективе, чем здоровые.

К такому выводу пришли исследователи Имперского колледжа Лондона.

Эта работа — не первая, которая связывает диабет с ухудшением когнитивных функций, но она ясно показывает, что уровень сахара является не только показателем нашего здорового питания, но и прогнозирует то, как наш мозг будет справляться с возрастными изменениями.

«Наши открытия указывают на то, что меры по предотвращению развития диабета, а также стратегии контроля уровня сахара могут помочь смягчить постепенное ухудшение когнитивных способностей в долгосрочной перспективе», — объясняют ученые.

Источником информации для их исследования послужили данные, которые собирались с 2002 года у жителей Британии от 50 лет и старше. Выбрав свыше 5000 из них со средним возрастом 66 лет, специалисты изучили их умственные способности в динамике, от 2004 — 2005 гг. до 2014 — 2015. Кроме того, они наблюдали за уровнем HbA1c, гликированного гемоглобина, биохимического показателя среднего содержания сахара в крови.

Определенный естественный спад когнитивных функций был свойственен всем участникам эксперимента, но у тех, у кого уровень гликогемоглобина был повышен, этот процесс проходил более резко, что было зафиксировано в ряде тестов. При этом доля сахара в крови не обязательно должна была быть такой, какая свойственна больным диабетом. Даже повышение на 6% — 6,4% достаточно, чтобы стимулировать ускоренное снижение умственных способностей.

«Наше исследование зафиксировало линейную корреляцию между уровнем HbA1c и снижением когнитивных способностей, вне зависимости от диабетического статуса», — говорят исследователи.

Пока рано составлять рекомендации по профилактике подобных процессов, но уже можно сделать вывод, что отсутствие диабета 2-го типа не означает, что можно безнаказанно есть столько углеводов, сколько хочется, пишет Science Alert.


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