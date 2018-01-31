Стимулятор в мозгу может лечить болезнь Альцгеймера

Стимулятор в мозгу может лечить болезнь Альцгеймера

Терапия глубокой мозговой стимуляции уже помогает сотням тысяч пациентов с болезнью Паркинсона преодолевать симптомы тремора. Но ее использование в борьбе с заболеванием Альцгеймера все еще очень экспериментально.

Было проведено лишь небольшое количество исследований терапии для лечения болезни Альцгеймера. Медики пока сосредоточились на стимулировании областей мозга, управляющих памятью, а не суждениями.

Доктор Дуглас Шарр и его коллеги из Университета штата Огайо и Медицинского центра Wexner считают, что их подход, который нацелен на принятие решений лобной доли мозга, может помочь пациентам сохранить свою независимость дольше.

Специальный имплант вставляют в мозг под анестезией. Провода соединены с генератором импульсов под кожей грудной стенки.

Устройство обеспечивает электрическую стимуляцию мозга для улучшения функций организма или уменьшения симптомов болезни.

Но эксперты говорят, что еще слишком рано говорить, что лечение поможет противодействовать когнитивному снижению.

Специалист по нейрохирургии профессор Андрес Лозано отметил: «Нам все же отчаянно нужно новое лечение от болезни Альцгеймера…».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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