ОАЭ планируют создать первый госпиталь в космосе
Министерство здравоохранения ОАЭ объявило о планах создать первый в мире госпиталь в космосе — Emirates Space Hospital.
Об этом сообщает
Проект станет частью национальной космической программы ОАЭ.
«Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий», — заявила представитель министерства доктор Култхум аль-Белуши.
«Телемедицина не будет использоваться только в госпиталях, она будет применяться и в космосе»,- отметила она.
Проект будет запущен вместе с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала проект госпиталя будет протестирован на Земле.
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30.01.2018 11:13