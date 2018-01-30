ОАЭ планируют создать первый госпиталь в космосе

Министерство здравоохранения ОАЭ объявило о планах создать первый в мире госпиталь в космосе — Emirates Space Hospital.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Проект станет частью национальной космической программы ОАЭ .

«Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий», — заявила представитель министерства доктор Култхум аль-Белуши.

«Телемедицина не будет использоваться только в госпиталях, она будет применяться и в космосе»,- отметила она.