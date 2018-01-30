Украина впервые испытала крылатую ракету
На вооружении украинской армии сейчас нет ни одной крылатой ракеты.
30 января состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщается на сайте СНБО.
По его словам, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.
"Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - отметил Турчинов.
По его словам, СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу "разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования". "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", - добавил Турчинов.
"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - сказал Турчинов.
"Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели", - отметил секретарь СНБО и добавил, что ракетные комплексы такого класса "являются важным фактором сдерживания агрессора".
Напомним, в январе 2016 года Президент Петр Порошенко заявил, что страна получит ракетное вооружение в рамках проекта "Ольха" и комплексы крылатых ракет на основе технических решений проекта "Нептун". О существовании этих проектов тогда стало известно впервые.
Финальные испытания ракетного комплекса "Ольха" прошли в Одесской области в декабре.
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