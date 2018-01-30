Украина впервые испытала крылатую ракету

На вооружении украинской армии сейчас нет ни одной крылатой ракеты.

Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua
Фото: rnbo.gov.ua

30 января состоялись успешные первые летные испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, сообщается на сайте СНБО.

По его словам, это полностью украинская разработка конструкторов государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонного комплекса Украины.

"Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - отметил Турчинов.

По его словам, СНБО, который координирует национальную ракетную программу, поставил задачу "разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования". "Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия", - добавил Турчинов.

"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении Вооруженных Сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты", - сказал Турчинов.

"Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, согласно которому наши Вооруженные Силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели", - отметил секретарь СНБО и добавил, что ракетные комплексы такого класса "являются важным фактором сдерживания агрессора".

Напомним, в январе 2016 года Президент Петр Порошенко заявил, что страна получит ракетное вооружение в рамках проекта "Ольха" и комплексы крылатых ракет на основе технических решений проекта "Нептун". О существовании этих проектов тогда стало известно впервые.

Финальные испытания ракетного комплекса "Ольха" прошли в Одесской области в декабре.


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