Студент распечатал шестиструнную скрипку

Студент распечатал в 3D шестиструнную скрипку

Студент Университета Техаса Шон Райли нуждался в скрипке, чтобы сыграть определенную музыку, но не с обычными четырьмя струнами.

Его пьеса рассчитана на инструмент с шестью струнами.

Но вместо того, чтобы отправиться в местный музыкальный магазин или совершать покупки в Интернете, он решил разработать в 3D и распечатать собственную скрипку.

Райли — обладатель степени бакалавра и магистра в области скрипки в школе Джульярд. В настоящее время парень является кандидатом на доктора музыкальных искусств в Техасском университете. Он — гордый владелец 240-летней скрипки с четырьмя струнами.

Но драма Big Sur Джона Адамса была написана для инструмента с еще двумя струнами.

Шестиструнные музыкальные инструменты не так широко распространены, как четырехструнные, но их все же их можно найти.

Райли не хотел, чтобы его ограничивали рамки дизайна. Он решил создать что-то свое.

Молодой человек отметил, что конечный результат оправдал все его ожидания и что звук инструмента «нюансирован и насыщен».


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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