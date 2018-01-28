Канадский астроном-любитель обнаружил затерянный 10 лет назад спутник NASA
Сначала он искал секретный американский спутник Zuma.
Канадский астроном-любитель Скотт Тилли обнаружил затерянный больше десяти лет назад спутник NASA.
Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Tech Times.
NASA запустило спутник IMAGE для изучения изменений магнитосферы Земли из-за влияния солнечного ветра в марте 2000 года. В 2005 году связь со спутником пропала.
20 января 2018 года Тилли удалось случайно зафиксировать сигналы со спутника IMAGE. Сначала он искал секретный американский спутник Zuma.
Впоследствии Тилли связался с главным инвестором IMAGE Джеймсом Берчем, и тот подтвердил, что удалось поймать сигнал со спутника.
Как сообщалось, двигатели космического зонд Voyager 1 инженерам NASA удалось запустить спустя 37 лет.
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28.01.2018 14:20