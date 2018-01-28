The Boring Company Илона Маска представила огнемет. Он стоит $500
Компания The Boring Company, которая планирует заниматься постройкой скоростных подземных туннелей, анонсировала выпуск огнемета. Как говорит сам Маск, это один из самых безопасных огнеметов в мире. Об этом
Он стоит $500, оформить предзаказ можно уже сейчас на
Фирменный огнемет — очередная выходка со стороны Илона Маска для популизярации компании The Boring Company. Ранее предприниматель анонсировал продажи фирменных черных кепок, продав за несколько недель 50 000 единиц по цене $20 за штуку.
Анонс старта продаж огнемета сопровождался массой шуток со стороны Маска в Twitter и Instagram. Предприниматель заверил, что вернет деньги за товар, если «огнемет не поможет в случае зомби апокалипсиса» и посоветовал не покупать огнемет, только если вы «не умеете веселиться».
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