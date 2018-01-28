Загрязнение воздуха вредит здоровью на генетическом уровне, - ученые

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Всем известно, что загрязнение воздуха не прибавляет здоровья, но чтобы понять точные механизмы его воздействия, необходимы долгосрочные исследования.

Уникальная возможность провести подобное изучение появилась после закрытия угольной электростанции в одном из городов Китая.

Проанализировав геном родившихся здесь младенцев, ученые пришли к выводу, что загрязнение сокращает длину теломер — критически важных участков хромосом. Об открытии сообщает Science Daily.

В 2004 году в китайском городе Тунлян закрылась угольная электростанция. Это событие предоставило ученым уникальную возможность экспериментально проверить, как загрязнение воздуха влияет на здоровье людей. Исследователи сосредоточились на изучении теломер — специализированных участков хромосом, которые позволяют точно копировать ДНК при делении клеток. С каждым следующим делением теломеры укорачиваются — и, по некоторым данным, это одна из причин старения, а также рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важна не только длина теломер в зрелом возрасте: многое зависит от того, насколько они велики в момент рождения. Этот показатель влияет на здоровье и десятилетия спустя. Ученые изучили образцы пуповинной крови 255 тунлянских младенцев, половина из которых была зачата и родилась до закрытия станции, а другая — после. Оказалось, что у новорожденных, появившихся на свет при работающей угольной станции, длина теломер была ниже. Авторам работы удалось напрямую связать этот показатель с содержанием в крови токсичных компонентов, выбрасывавшихся при сжигании угля.

Изучив 210 детей в возрасте 2 лет, исследователи не нашли связи между уровнем их развития и укороченными теломерами, однако это не означает, что проблемы не проявятся в более позднем возрасте. Чтобы сделать окончательные выводы, необходимо продолжать исследование еще много лет. В целом, можно сказать, что закрытие угольной станции в Тунляне благоприятно сказалось на здоровье и развитии новорожденных.


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