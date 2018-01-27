Уже через 30 лет начнут появляться первые марсианские города

Уже через 30 лет начнут появляться первые марсианские города

По словам ученых, уже через 30 лет человечество сможет построить на Марсе настоящий город. Такие выводы были сделаны из-за того, что уже сейчас в распоряжении людей достаточно технологий для организации на других планетах примитивной жизни. Через 30 лет научный прогресс будет еще более значительным, информирует supreme2.ru.

Стало известно о том, что недавно ученым удалось вырастить растения в грунте, взятом на Марсе и Луне. Пробы с этих планет регулярно добываются с помощью различных технических аппаратов. Правда, для того, чтобы эта почва стала плодородной, пришлось ее немного видоизменить, что и сделали специалисты. После этого им удалось успешно вырастить календулу и множество овощей. Все это могло бы расти на Луне и Марсе, если бы условия на этих космических объектах были немножко улучшены. Через 30 лет люди смогут занести туда микроорганизмы и семена, что в будущем позволило бы организовать здесь жизнь и настоящие города.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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