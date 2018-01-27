Уже через 30 лет начнут появляться первые марсианские города

По словам ученых, уже через 30 лет человечество сможет построить на Марсе настоящий город. Такие выводы были сделаны из-за того, что уже сейчас в распоряжении людей достаточно технологий для организации на других планетах примитивной жизни. Через 30 лет научный прогресс будет еще более значительным, информирует supreme2.ru.

Стало известно о том, что недавно ученым удалось вырастить растения в грунте, взятом на Марсе и Луне. Пробы с этих планет регулярно добываются с помощью различных технических аппаратов. Правда, для того, чтобы эта почва стала плодородной, пришлось ее немного видоизменить, что и сделали специалисты. После этого им удалось успешно вырастить календулу и множество овощей. Все это могло бы расти на Луне и Марсе, если бы условия на этих космических объектах были немножко улучшены. Через 30 лет люди смогут занести туда микроорганизмы и семена, что в будущем позволило бы организовать здесь жизнь и настоящие города.