Дональд Трамп хочет прекратить финансирование NASA

В администрации американского главы Дональда Трампа планируют прекратить поддержку программы МКС к 2025 году.

Как стало известно, действующий проект может измениться до того, как двенадцатого февраля будет выпущен запрос на официальный бюджет.

Тем не менее два осведомленных источника подтвердили, что этот вопрос уже решен. NASA заявляет, что пока не будет комментировать сложившуюся ситуацию.

«NASA и партнеры Международной космической станции привержены полному научному и техническому исследованию орбитальной лаборатории, поскольку это основа, на которой мы будем углублять человеческое присутствие глубже в космос», — рассказал представитель космической станции.

«Мы не будем комментировать какие-либо просочившиеся или предварительно подготовленные документы до выпуска бюджета президента, который запланирован на 12 февраля», — добавил он.

К слову, любое предложение бюджета от администрации Дональда Трампа также будет предметом тщательного изучения и утверждения Конгрессом.

Отметим, что МКС является постоянной программой на протяжении более двух десятилетий. Ее стоимость составляет от $3 до $4 млрд.