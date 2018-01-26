AR-технология позволит заглянуть под кожу пациента без операции

Новая технология дополненной реальности позволит врачам заглянуть под кожу пациентов, не прибегая к помощи скальпеля.

Система ProjectDR накладывает снимки компьютерной томографии и данные МРТ на тело больного, даже если он двигается.

«Мы хотели создать систему, которая покажет врачам внутреннюю анатомию пациента в контексте его тела», — говорит Йен Уоттс, выпускник канадского Альбертского университета (Канада) и разработчик системы ProjectDR.

В комплект входит система отслеживания движения, инфракрасные камеры и проектор для наложения изображений. Но самое сложное, по словам Уоттса, в том, чтобы точно разместить картинку на теле пациента, даже если он меняет положение и перемещается. Для этого Уоттсу пришлось написать специальную программу, объединяющую все компоненты воедино.

Также ProjectDR позволяет показывать отдельные внутренние органы, например, только легкие или только кровеносные сосуды — в зависимости от того, что требуется увидеть врачам. Сейчас Уоттс работает над оптимизацией системы автоматической калибровки и добавлением датчиков глубины. Следующим шагом станет тестирование работоспособности программы в ходе клинических испытаний.

«Скоро мы начнем использовать ProjectDR в операционной лаборатории хирургических симуляций, чтобы протестировать недостатки и преимущества в реальных условиях», — говорит профессор Пьер Буланже. Также разработчики проведут пилотные исследования пригодности этой системы для обучения процедурам мануальной и физиотерапии, сообщает EurekAlert.

Похожую идею реализовали и разработчики платформы дополненной реальности Holographic Navigation Platform. С помощью AR-очков MS HoloLens технология позволяет хирургам накладывать дополнительный информативный слой, получая данные о жизненных показателях пациента. Управлять изображениями можно при помощи жестов.