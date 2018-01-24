Вспышки гамма-лучей впервые воссозданы в лаборатории

Невероятно яркие всплески гамма-лучей являются таинственными сигналами, которые идут из самых глубоких пространств. И хотя они изучались десятилетиями, у ученых нет больше идей, что их вызывает.

Недавно исследователям удалось впервые воссоздать мини-всплески в обычной лаборатории.

Вспышки гамма-лучей являются одними из самых загадочных событий во Вселенной. Они дают в течение нескольких секунд столько энергии, сколько Солнце за всю свою жизнь.

Но в этом проблема, что всплеск заканчивается мгновенно, нет времени его заффиксировать.

Исследователи выпустили лазер «Близнецы» на «сложную мишень» и смогли успешно воссоздать некоторые из основных характеристик гамма-всплеска.

«Мы думали, что лучший способ определить, как будут производиться гамма-всплески, это имитировать их в лаборатории…», — рассказали эксперты.

«Во время эксперимента мы смогли подтвердить, что наши модели, используемые для понимания всплесков гамма-излучения, находятся на правильном пути, предсказывая правильные механизмы генерации магнитного поля и гамма-излучения», — добавили они.